Jorge Macri ratificó el rumbo porteño ante empresarios: orden público, libertad y defensa del sector privado

En el marco del AmCham Summit 2026 , el evento público-privado más relevante del ámbito empresarial, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , brindó un discurso centrado en la inserción de la Ciudad en la cadena global de valor y la defensa de las libertades individuales. Bajo el lema "Una Argentina Federal en desarrollo", el mandatario inauguró el encuentro en el Centro de Convenciones, resaltando el vínculo estratégico con los Estados Unidos.

Jorge Macri apeló a conceptos clásicos del liberalismo para definir la identidad económica de Buenos Aires. Citando al economista Adam Smith , sostuvo que la verdadera riqueza de una nación reside en la libertad de sus ciudadanos y no meramente en sus recursos naturales.

“Esta Ciudad no tiene petróleo, litio, minerales ni soja. Tenemos algo mucho más valioso: capital humano. Acá creemos en el libre mercado y en el sector privado, que es el gran protagonista que invierte y genera empleo”, afirmó Macri.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por su gabinete, incluyendo a Gabriel Sánchez Zinny (Jefe de Gabinete) y Gustavo Arengo (Hacienda), reforzando un mensaje de previsibilidad y reglas claras para las más de 700 empresas socias de AmCham, que representan el 24% del PBI nacional .

Orden público y reconversión urbana: el plan para el Microcentro

Uno de los ejes más celebrados por el auditorio fue el balance sobre la seguridad y la propiedad privada. Macri destacó la recuperación de más de 670 propiedades usurpadas que fueron devueltas a sus dueños legítimos, vinculando el orden público con la atracción de inversiones.

En cuanto a la infraestructura y el desarrollo tecnológico, el Jefe de Gobierno detalló proyectos clave para los próximos años:

Distrito de Inteligencia Artificial: un proyecto de ley para reconvertir el Microcentro porteño en un polo tecnológico.

Educación del futuro: regulación de celulares en las aulas e integración de IA en primarias desde cuarto grado.

Movilidad: avances en la nueva Línea F de subte y la implementación de la primera línea de TramBus .

Alivio fiscal: exenciones de Ingresos Brutos a no profesionales y beneficios para el sector gastronómico y hotelero.

Una Ciudad que compite en la "liga global"

Jorge Macri también marcó una diferencia respecto a la política habitacional previa, señalando que su gestión prioriza el acceso a la vivienda para la clase media por sobre el "regalo de casas en villas", modelo que calificó como fallido.

El cierre de su intervención fue una invitación directa a la inversión extranjera y local. "No nos conformamos con ser una de las grandes capitales de América Latina, queremos jugar en la liga de las ciudades más importantes a nivel global", concluyó, reafirmando que la articulación público-privada es la única vía para construir la Buenos Aires de las próximas tres décadas.