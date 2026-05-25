Jorge Macri izó la bandera por el 25 de Mayo y habló del vínculo con Javier Milei: "Estamos muy bien"

El jefe de Gobierno porteño , Jorge Macri , izó la bandera argentina en Plaza de Mayo, junto a su gabinete, por el 25 de Mayo, en la previa de su presencia en la Catedral Metropolitana por el Tedeum.

La bandera argentina que se izó es una de las más grandes del mundo: con el Sol de Mayo en el centro, mide 23 metros de largo y tiene más de 300 metros cuadrados. La hicieron en el Taller de Banderas que tiene la Ciudad en el barrio de Chacarita.

Fue antes del Tedeum en la Catedral Metropolitana, que presidió el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva , frente a representantes de todos los poderes del Estado y líderes religiosos.

“Hoy tenemos un tedeum, que es una manera de recordar esta fecha patria de manera emocionante. Es un gran día para la patria, un día que nos recuerda todo lo que podemos hacer los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo”, ponderó el alcalde.

“Creo que la mejor manera de honrar a nuestros patriotas, a nuestros héroes de mayo, es estar a la altura de ese llamado, de reconstruir una patria y tirar todos para el mismo lado. Ese es el desafío grande que tenemos por delante”, agregó.

Consultado sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, respondió: “Estamos muy bien, estamos trabajando en muchos frentes. Ustedes vieron el acuerdo al que llegamos la semana pasada, que tiene que ver con cómo ir pagando la coparticipación, una deuda que se había generado durante el último año, en un total de acuerdo con el gobierno nacional. Sigue pendiente el reclamo histórico de lo que nos quitó el kirchnerismo. Estamos trabajando bien con otras áreas del gobierno nacional”.

Jorge Macri caminando a la Catedral Metropolitana Jorge Macri caminando a la Catedral Metropolitana

Con alusión al discurso que prevé dar la iglesia, agregó: “Siempre la Iglesia tiene que marcarnos lo que falta, esa es la tarea nuestra. Lo mismo que pasa con cualquier vecino que se acerca y plantea lo que aún falta. La iglesia, cada iglesia, pero la iglesia católica, tiene su mirada, y es razonable que nosotros escuchemos esa mirada, la incorporemos, veamos qué podemos corregir, qué podemos aprender, qué tenemos que seguir mejorando. Sin duda, va a ser un mensaje para mí, para nosotros, como gobierno de la Ciudad, importante y que nos va a obligar a la reflexión”

Ante la pregunta sobre la ausencia de Victoria Villarruel, contestó: “Son decisiones de cada protocolo. A mí me acompaña todo el gabinete, cada equipo decide dónde tiene que estar cada uno de sus integrantes”.