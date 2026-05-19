La Justicia sostuvo el freno a la puesta en marcha del fuero laboral porteño

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó los recursos extraordinarios presentados por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y por el Consejo de la Magistratura porteño en la causa iniciada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional contra las leyes 6789 y 6790, vinculadas a la puesta en marcha del fuero laboral de la Ciudad .

La decisión mantiene en vigencia la medida cautelar que favorece a la AMFJN, que suspendió preventivamente la aplicación de la ley 6789, norma que habilitaba la implementación de órganos judiciales laborales bajo la órbita porteña, mientras continúa el debate sobre su constitucionalidad.

En la resolución a la que tuvo acceso MDZ , los camaristas Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira ratificaron fallos previos donde habían rechazado distintos planteos del Ejecutivo porteño para dejar sin efecto la cautelar. Los jueces remarcaron que la suspensión seguirá vigente “hasta tanto se dicte sentencia dirimiendo la cuestión de fondo” o hasta que el Estado nacional y la Ciudad concreten los acuerdos institucionales previstos en la ley 24.588 y en la cláusula transitoria 13 de la Constitución de la Ciudad.

La causa fue promovida por la Asociación de Magistrados, que cuestionó el avance de la Ciudad sobre competencias judiciales laborales sin que existieran previamente convenios formales de transferencia entre Nación y Ciudad. En febrero de 2025, el juez en lo contencioso-administrativo federal Santiago Carrillo hizo lugar a la cautelar de la entidad y ordenó frenar la aplicación de la norma.

Tanto el Gobierno porteño como el Consejo de la Magistratura de la Ciudad apelaron esa decisión, pero la cámara confirmó la medida precautoria y sostuvo que debía mantenerse hasta la resolución definitiva del conflicto.

Jorge Macri junto al ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia Foto: Prensa Jorge Macri Jorge Macri junto al ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia Foto: Prensa Jorge Macri

En el expediente también se analizó una denuncia presentada por la Asociación de Magistrados respecto de presuntos incumplimientos de la cautelar. Aunque la cámara rechazó ese planteo en esa instancia, aclaró que “la medida cautelar dispuesta en autos se encuentra vigente” y advirtió que los actos que eventualmente contradijeran la suspensión “comprometen la responsabilidad” de los funcionarios involucrados.

Posteriormente, el Gobierno de la Ciudad intentó nuevamente que se declarara agotada o vencida la medida cautelar, al considerar que había perdido vigencia, pedido que también fue rechazado por la cámara en marzo de este año. Los magistrados Fernández y López Castiñeira señalaron que la propia resolución cautelar establecía expresamente que la medida seguiría vigente hasta la sentencia definitiva.

En la nueva resolución, los magistrados desestimaron recursos extraordinarios federales con los que el Ejecutivo porteño y el Consejo de la Magistratura buscaban llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, al remarcar que “las decisiones cuestionadas no constituyen sentencias definitivas”.

Por otra parte, los jueces de cámara también descartaron los argumentos de “arbitrariedad” y “gravedad institucional” planteados por la administración de Jorge Macri. Según el fallo, los cuestionamientos formulados reflejan “una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y no alcanzan para descalificar las decisiones adoptadas por ese tribunal.