El Senado convirtió en ley el proyecto que reconvertirá el Autódromo de Mendoza

La Cámara de Senadores convirtió finalmente en ley el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se dispone “transformar" el uso del inmueble en el que funcionaba el ex Autódromo General San Martín , ubicado en el Parque San Martín -al lado del barrio La Favorita-, en un espacio destinado a ofrecer otro tipo de actividades deportivas y recreativas.

La votación resultó con 25 votos positivos, 2 negativos (del kirchnerismo) y 9 abstenciones (interbloque Encuentro Mendocino y PD), por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La normativa expresa que con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías con que se practica el automovilismo, el trazado fue perdiendo su presencia e interés en las distintas competencias de este deporte, lo que derivó en la "caída abrupta de los ingresos necesarios para el mantenimiento que requiere este tipo de escenarios deportivos”, incluidas las actuales normas de seguridad en estas competencias. De hecho, el predio, que cuenta con 118 hectáreas, tuvo su última competición oficial en la década del '90.

En el texto, sostuvieron que a partir del crecimiento poblacional de la zona, se hace "desaconsejable y prácticamente imposible" practicar este tipo de competencias en predios rodeados de barrios, por lo que se buscará reestructurarlo “para otro tipo de actividades deportivas y recreativas acordes con las necesidades poblacionales actuales”.

Un punto que destaca la fundamentación es que “la zona tiene un alto potencial de desarrollo debido a su accesibilidad y cercanía a centros económicos, por lo que la renovación urbana se convierte en una herramienta clave para recuperar y revitalizar este espacio. Además, resulta beneficioso transformar un espacio abandonado con el trabajo en conjunto entre el Estado y las organizaciones intermedias”, plantearon.

Qué se hará en el predio del ex Autódromo

La propuesta, establece que se afectarán las casi 118 hectáreas ubicadas hacia el oeste en el departamento de Capital a “proyectos que favorezcan y fomenten la práctica de actividades deportivas, recreativas y afines”, en tanto que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial “realizará la mensura y el deslinde de las futuras fracciones que puedan surgir de la superficie afectada” y las restantes, “junto a la planificación integral de la zona”.

Asimismo, proyectarán la distribución del predio conforme el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y demás normas ambientales pertinentes sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 5.518.

Autódromo de San Martín Alf Ponce

Las concesiones previstas se darán en plazos que van de 10 a 30 años y con una posibilidad de prórroga. Podrán participar tanto clubes deportivos, como federaciones y confederaciones, tal como establece el artículo 48 de la ley General del Deporte, número 6.457.

Asimismo, se prevé que, ante incumplimientos, el Estado provincial podrá revocar las concesiones otorgadas.

Al finalizar cada una de las concesiones, se deberán restablecer las parcelas "en el estado que se encuentren, con todos los elementos que se pusieron a disposición para la práctica deportiva", marca también la ley.