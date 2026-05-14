El Parque tenía un autódromo que pocos recuerdan y en donde llegó a correr Juan Manuel Fangio

Mucho antes de que existiera el estadio mundialista Malvinas Argentinas, Mendoza tuvo un autódromo dentro del Parque General San Martín . En el mismo lugar donde hoy están el Parque Aborigen, la Villa Olímpica y distintos espacios deportivos, durante décadas rugieron motores y corrieron algunas de las máximas figuras del automovilismo argentino e internacional.

Para muchos mendocinos jóvenes, la historia parece increíble. Pero allí, entre curvas rodeadas de árboles llegaron a competir Juan Manuel Fangio, los hermanos Gálvez y hasta categorías internacionales de Fórmula 1 y Fórmula 3. El circuito desapareció antes del Mundial 78 y con el paso de los años quedó enterrado en la memoria de unos pocos fanáticos.

Uno de ellos es José Domingo “El Negro” Pelliza, histórico dirigente del automovilismo mendocino y testigo directo de gran parte de esa historia. En diálogo con MDZ , recordó cómo era aquel circuito que marcó una época y que todavía despierta nostalgia entre quienes lo conocieron.

El viejo circuito del Parque General San Martín recibió competencias internacionales y figuras históricas antes de desaparecer con las obras del Mundial 78.

“Ese era el autódromo que había en el Parque General San Martín”, contó Pelliza mientras mostraba el cuadro de un dibujo de la pista que está en la sala de reuniones de la sede del Automóvil Club Mendoza. Según explicó, el circuito funcionó hasta antes de la construcción del estadio mundialista para el Mundial de 1978. “Donde ahora está el estadio mundialista”, respondió cuando le preguntaron dónde estaba ubicado exactamente.

El histórico dirigente detalló que el trazado atravesaba buena parte de la zona que hoy ocupa el Parque Aborigen. “Esta sería la paralela de la avenida que va al Cerro de la Gloria”, explicó mientras reconstruía el recorrido sobre la vieja ilustración. Según Pelliza, aquel autódromo tenía características muy distintas a las actuales.

Era un circuito parque, rodeado de árboles y desniveles naturales. “Acá se bajaba muy fuerte y se doblaba”, recordó sobre una de las curvas más peligrosas, donde incluso perdió la vida un piloto mendocino en un accidente.

Cuando Mendoza recibió a la Fórmula 1

Juan Manuel Fangio en Mendoza 1956 (3) Este recorte se encuentra exhibido en la sede del Automóvil Club Mendoza. Archivo ACM

Uno de los momentos más recordados ocurrió en febrero de 1956, cuando Mendoza recibió una competencia de Fórmula 1 sin puntaje para el campeonato mundial. Los autos llegaron en tren desde Buenos Aires y fueron descargados en la estación de calle Belgrano y Las Heras, ante la mirada de cientos de mendocinos sorprendidos por las máquinas europeas.

El circuito tenía 4.184 metros de extensión y la expectativa fue enorme. En una época donde el automovilismo despertaba verdadera pasión popular, la presencia de Fangio revolucionó la provincia.

“Acá vino a correr Fangio”, recordó Pelliza mientras mostraba una publicación del diario Los Andes fechada el 5 de febrero de 1956. En aquella carrera, el quíntuple campeón mundial ganó con una Ferrari-Lancia D50 y marcó el récord de vuelta del circuito mendocino.

La competencia reunió a figuras internacionales y también permitió la participación de pilotos locales. Uno de ellos fue el mendocino Pablo Gullé, una leyenda del Turismo Carretera argentino. Pelliza lo recordó especialmente durante la entrevista y destacó su enorme nivel dentro del automovilismo nacional.

El mendocino que brilló entre gigantes

Pablo_Gulle_-_El_Gráfico_1539 Pablo Gullé, un emblema del automovilismo local. El Gráfico

“Pablo Gullé fue el piloto mendocino de Turismo Carretera”, relató Pelliza. Según explicó, el corredor ganó 12 carreras nacionales y llegó a competir tanto en Turismo Carretera como en monopostos, una cifra impresionante para la época.

El dirigente también marcó las diferencias entre el automovilismo de aquellos años y el actual. “Esas máquinas andaban a casi 250 kilómetros por hora y no tenían cinturón, no tenían antiflama ni casco”, recordó. Para Pelliza, los pilotos de entonces manejaban autos extremadamente difíciles en condiciones de seguridad muy precarias.

El final del autódromo del Parque

Autódromo del Parque General San Martín - Mendoza Antigua Así se veía el proceso de transición entre el viejo autódromo y el Estadio Malvinas Argentinas. Mendoza Antigua

La desaparición del viejo circuito estuvo directamente relacionada con las obras para el Mundial 78. El estadio Malvinas Argentinas y toda la infraestructura deportiva modificaron por completo esa zona del Parque General San Martín. El autódromo dejó de existir y gran parte de su historia comenzó a perderse con el tiempo.

Pelliza explicó que el circuito ya tenía problemas para continuar funcionando. “Lo declararon inseguro porque tenía muchos árboles”, contó sobre la decisión que terminó desafectándolo de las competencias nacionales. Al tratarse de un circuito parque, las medidas de seguridad comenzaban a quedar obsoletas para las exigencias del automovilismo moderno.

Con el cierre de ese trazado nació el autódromo General San Martín, inaugurado en 1974 y ubicado mucho más al oeste en el Parque. Hoy, quienes pasan por el estadio mundialista o recorren el Parque Aborigen difícilmente imaginen que allí alguna vez corrieron Fangio, los Gálvez y pilotos internacionales. Pero debajo de esos caminos y espacios verdes todavía sobrevive una parte fundamental de la historia deportiva de Mendoza.