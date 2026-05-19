IMPSA logró el aval de la Justicia para reestructurar su millonaria deuda en dólares

La Justicia de Mendoza avaló el acuerdo IMPSA para reestructurar su deuda que asciende a unos 586 millones de dólares. El Segundo Juzgado de Procesos Concursales homologó el arreglo extrajudicial que alcanzaron los nuevos dueños de la empresa con gran parte de los acreedores.

El fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), actual accionista de la histórica metalúrgica mendocina, impulsaron un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), cuya oferta de pago fue aprobada por el 86% de los acreedores, quienes contienen el 98% del monto de la deuda elegible computable.

La jueza Gloria Esther Cortez , titular del Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la provincia, homologó el acuerdo preventivo extrajudicial celebrado por IMPSA respecto de la deuda elegible y que fue aceptado por la mayoría de los acreedores.

La magistrada analizó las cartas de aceptación de la oferta de acuerdo preventivo extrajudicial y las adhesiones acompañadas. A su vez, advirtió que conserva la competencia respecto del alcance del acuerdo.

La deuda de IMPSA alcanza unos 586 millones de dólares y el acuerdo alcanzado con los acreedores es comenzar con el pago de capital en 2036 a través de 9 cuotas anuales.

Aval judicial

La jueza Cortez determinó que “el acuerdo presentado se halla dentro de un marco de libertad contractual que goza el deudor y los acreedores a los que se les han presentado propuesta”.

Aclaró que los requerimientos del Tribunal estuvieron dirigidos a conocer la veracidad de la información aportada, la viabilidad de la propuesta, la efectiva cantidad de acreedores integrantes de la deuda elegible que aceptaron el acuerdo. También se abocaron a incorporar los balances que indican el activo y el pasivo de la firma y a conocer la realidad económica actual que atraviesa la empresa con sus proyecciones comerciales y su desarrollo vigente de distintos emprendimientos muy optimistas para la Provincia y con objetivos internacionales.

Reactor Impsa El reactor de IMPSA camino a la refinería. Mercedes Gómez

“Se observa que el acuerdo propuesto no se opone al ordenamiento público en general y se halla orientado a satisfacer los intereses de los acreedores conforme éstos han otorgado la mayoría”, expresó la magistrada en el fallo.

La propuesta de reestructuración

El acuerdo de IMPSA con el 86% de los acreedores se firmó en octubre del año pasado. En ese entonces estableció una postergación de pagos de capital de la deuda preexistente por lo menos por 10 años.

No habrá quita de capital, por lo que cada acreedor recibirá la misma cantidad de dinero que debe cobrar de la empresa.

El detalle importante es que el primer pago del capital de la nueva deuda será el 31 de diciembre del 2036. En total serán "9 cuotas anuales igual y consecutivas del 11,1% del capital en circulación pendiente de pago cada una". El pago de la última cuota será el 31 de diciembre de 2044.

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Con relación al interés, será a una tasa del 1,5% nominal anual, sobre saldos pendientes de capital, desde el 30 de junio de 2025.

El nuevo interés que se devengue hasta el 31 de diciembre de 2027 se capitalizará en dicha fecha, mientras que el que se devengue desde el 1 de enero del 2028 hasta el 31 de diciembre del 2032, se pagará de forma semestral el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, de la siguiente forma: 50% se pagará en efectivo y 50% se capitalizará.

A partir del 1 de enero de 2033 y hasta la fecha de vencimiento, en cada fecha de pago de intereses, la Compañía deberá cancelar en efectivo el 100% del Nuevo Interés que se devengue.