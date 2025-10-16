Impsa acordó con sus acreedores y reestructura su deuda de U$S 583 millones: cómo la pagará

El directorio de la empresa recientemente estatizada Impsa logró un acuerdo importante este miércoles en vistas de reestructurar su deuda , que asciende a los U$S 586 millones.

El procedimiento se dio en el marco de un nuevo Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), cuya oferta de pago de la empresa fue aprobada por el 86% de los acreedores, quienes contienen el 98% del monto de la deuda elegible computable.

Para la empresa, que antes estaba en manos estatales y desde febrero de este año está liderada por el fondo Industrial Acquisitions Fund LLC (“IAF”), con ARC Energy como operador -quien tiene el control de la firma-, se trata de un "hito clave para el regreso de la empresa a los mercados internacionales".

El APE fue abierto ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, y en los próximos días se presentará el acuerdo ante la Justicia, para contar con la homologación.

Durante la asamblea, los acreedores fueron sumando las conformidades expresadas (incluyendo a acreedores bajo préstamos multilaterales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento), por lo que se llegó al 86% de los mismos.

Respecto a la propuesta de reestructuración, según surge del informe presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), se prevé una postergación de pagos de capital de la deuda preexistente por lo menos por 10 años.

Reactor Impsa El reactor de IMPSA camino a la refinería. Mercedes Gómez

No habrá quita de capital, por lo que cada acreedor recibirá la misma cantidad de dinero que debe cobrar de la empresa.

El detalle importante es que el primer pago del capital de la nueva deuda será el 31 de diciembre del 2036. En total serán "9 cuotas anuales igual y consecutivas del 11,1% del capital en circulación pendiente de pago cada una". El pago de la última cuota será el 31 de diciembre de 2044.

Con relación al interés, será a una tasa del 1,5% nominal anual, sobre saldos pendientes de capital, desde el 30 de junio de 2025.

El nuevo interés que se devengue hasta el 31 de diciembre de 2027 se capitalizará en dicha fecha, mientras que el que se devengue desde el 1 de enero del 2028 hasta el 31 de diciembre del 2032, se pagará de forma semestral el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, de la siguiente forma: 50% se pagará en efectivo y 50% se capitalizará.

A partir del 1 de enero de 2033 y hasta la fecha de vencimiento, en cada fecha de pago de intereses, la Compañía deberá cancelar en efectivo el 100% del Nuevo Interés que se devengue.

Regresar a mercados internacionales

La gestión liderada por Jorge Salcedo, presidente de IMPSA; Juan Manuel Domínguez, vicepresidente de la empresa; y Pablo Magistocchi, country manager, intentará de ahora en más "retomar su protagonismo en los sectores de energía nuclear, grúas portuarias e hidroelectricidad en América Latina, Estados Unidos y Asia".

IMPSA

Para Impsa, esta reprogramación de vencimientos de la deuda preexistente "resulta de vital importancia para brindar a la sociedad el tiempo necesario para posibilitar el ordenamiento y normalización de sus operaciones y de su estructura, y continuar con el proceso de obtención de nuevos contratos conforme al plan de negocios impulsado por su nuevo accionista controlante, (ndr: IAF), y la estabilización de un flujo de fondos razonable proveniente de los mismos".

Fabián D’Aiello, responsable de relaciones con el Mercado, añadió que "esto permitirá preservar la continuidad de la empresa, su tecnología de primer nivel mundial en áreas de gran relevancia estratégica desarrollada durante sus más de 100 años de existencia, expandirse a los mercados internacionales y fortalecer la actividad de las más de 100 PyMEs que trabajan con Impsa".

Por último, el presidente de Impsa sostuvo que con la reestructuración "se consolida la puesta en marcha de la nueva Impsa, cuyo objetivo es demostrar cómo una inversión estadounidense en tecnología argentina convertirá a IMPSA en un fabricante esencial de grúas portuarias y de componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino, retomando simultáneamente su participación indispensable en la fabricación y rehabilitación de centrales hidroeléctricas en el mundo”, destacó Salcedo en un comunicado oficial.

