La UCR será un actor clave en el debate por la reforma electoral y mantiene en vilo al Gobierno

La UCR se posiciona como un actor clave en el debate sobre la reforma electoral, definiendo el rumbo de la iniciativa en el Senado.

La UCR se convertirá en un actor clave para el Gobierno de cara al debate por la reforma electoral enviada al Congreso la semana pasada. El partido centenario tiene diez votos que se volverán fundamentales para el oficialismo que tendrá que obtener una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

El senador cordobés Eduardo Vischi presentó un proyecto alternativo para que las primarias no sean obligatorias para la ciudadanía, eliminando la sanción o carga pública de asistir; mientras que permite que las agrupaciones sin competencia interna eviten esta instancia y establece un umbral mínimo del 10% del padrón para que se lleven adelante.

Alternativas a la eliimnación de las PASO “No buscamos eliminar las PASO, nos parecen una herramienta positiva, que fortalece el sistema democrático y fomenta la participación, pero sí observamos que, para los casos en que no hay competencia interna entre candidatos, podrían evitarse”, manifestó el senador.

Asimismo, agregó: “Con esta propuesta buscamos un equilibrio entre el derecho a la participación y la necesidad de administrar adecuadamente. Elegir es nuestro derecho y seguirá siéndolo, pero debemos cuidar los recursos de todos haciendo un uso eficiente de ellos y orientándolos hacia donde verdaderamente se necesitan”.

Divergencias en la UCR Por su parte, desde el radicalismo bonaerense Maximiliano Abad sostiene el mantenimiento de el sistema de PASO pero solo acepta que se suspendan cuando no hay competencia interna, dejando obligatorias las primarias para el resto de los casos.