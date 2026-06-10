Axel Kicillof fue a la Corte Suprema y avanzará con una cautelar por fondos adeudados de Anses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda por fondos adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y anunció que la Provincia dará por terminada la etapa de conciliación para avanzar por la vía cautelar.

A la salida del máximo tribunal, Kicillof señaló en rueda de prensa que el Gobierno nacional no presentó la propuesta de adelantos que se había comprometido a acercar durante la audiencia anterior para cubrir parcialmente el déficit de la caja previsional bonaerense mientras continúan las auditorías y los cálculos técnicos.

El reclamo de Axel Kicillof “El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, afirmó.

En ese marco, Kicillof indicó que “si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires”.

“Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó el mandatario, que agregó: “En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”.