Luz verde en el Senado a la ampliación de la Cámara Federal de Mar del Plata

El Senado Nacional dio respuesta a un reclamo histórico bonaerense, aprobando el proyecto de ley impulsado por el Senador nacional de la UCR , Maximiliano Abad . La iniciativa propone la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata , dotándola de jueces y estructura propia para optimizar el servicio judicial en una región clave.

La propuesta legislativa surge como una respuesta directa e institucional a la delicada situación que atraviesa el Fuero Federal en el interior de la provincia. La Cámara Federal de Apelaciones marplatense no es un tribunal más: concentra las apelaciones de ocho juzgados federales y su jurisdicción se extiende sobre casi el 40% del territorio bonaerense, una de las zonas más pobladas y dinámicas del país.

Durante el debate en comisiones, la urgencia del proyecto quedó respaldada por datos contundentes y por la voz de los propios protagonistas del sistema judicial. El presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata , Alejandro Tazza, expuso ante los legisladores la cruda realidad del tribunal, que se encuentra al borde de la parálisis operativa por la acumulación de causas. “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, había advertido el magistrado en su presentación.

Los números expuestos por el Magistrado Federal respaldan el diagnóstico: en sus inicios, el tribunal procesaba unos 700 expedientes al año, pero en 2025 la cifra trepó a los 8.900 casos, lo que representa un incremento superior al 1100% en la demanda de justicia.

Frente a este escenario, el tribunal federal marplatense debió funcionar durante los últimos 18 años con apenas dos magistrados para absorber toda la carga de trabajo.

¿Cómo impactara en la ciudadanía?

Tras lograr la media sanción, Maximiliano Abad valoró el avance de la iniciativa en el recinto y defendió la necesidad de fortalecer el acceso a los tribunales. “La creación de una Sala adicional en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia, es una gran noticia para los bonaerenses”.

Lejos de los debates abstractos, el legislador nacional por el radicalismo bonaerense enfocó la importancia de la reforma en el impacto directo que tendrá sobre la vida de los ciudadanos comunes. Abad detalló que el cuello de botella actual afecta principalmente a expedientes de enorme sensibilidad social, vinculados a temas previsionales y de salud pública.

“Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces. Una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz. Y una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”, destacó el senador marplatense.

Un consenso político que trasciende las fronteras partidarias

El proyecto impulsado por Maximiliano Abad logra canalizar, por unanimidad, una necesidad que ya había sido reconocida institucionalmente por distintas administraciones políticas de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y del municipio de General Pueyrredón en los últimos años.

El crecimiento demográfico de la región costera y la creciente judicialización de materias civiles, comerciales, laborales, previsionales y penales terminaron por saturar la estructura existente. “Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, resalto el senador para fundamentar el amplio respaldo obtenido en la Cámara Alta.

El debate pasa a Diputados

Con la media sanción aprobada, el texto legislativo fue girado a la Cámara de Diputados de la Nación , donde se espera que reciba un tratamiento ágil para convertirse finalmente en ley.

Maximiliano Abad se mostró optimista respecto al tratamiento que tendrá su iniciativa en la Cámara Baja; Y apelando al sentido común de los distintos bloques legislativos para saldar una histórica deuda pendiente con el interior bonaerense, dijo “Esperamos que Diputados trate a la brevedad este proyecto para saldar, de una vez por todas, un reclamo histórico y fortalecer el acceso a la Justicia de millones de bonaerenses”, concluyó el Senador Nacional por la UCR de la provincia de Buenos Aires.