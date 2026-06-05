El Senado dio media sanción al pago a holdouts por US$171 millones que cerró Javier Milei

La Cámara alta avaló por 40 votos a 22 el plan de pago a Bainbridge y Attestor. Diputados deberá aprobarlo antes del 30 de junio.

El Gobierno consiguió este jueves un triunfo (magro) en el Senado. La Cámara alta aprobó el proyecto que avala un plan de pago a dos "fondos buitre" por 171 millones de dólares, en el marco de un acuerdo de conciliación que la administración libertaria cerró con esos acreedores.

La iniciativa cosechó 40 votos a favor y 22 en contra, y ahora pasa a Diputados, donde deberá sancionarse antes del 30 de junio, el plazo límite que fijó el propio entendimiento.

Cuánto y a quién le pagará la Argentina El acuerdo, alcanzado ante la Justicia de Estados Unidos, contempla una quita cercana al 30% sobre las sumas adeudadas. Con ese recorte, el Estado argentino deberá abonar 67 millones de dólares a la firma "Bainbridge Ltd." y otros 104 millones al grupo de holdouts que encabeza "Attestor Value Master Fund LP", lo que totaliza los 171 millones de dólares.

Ambos fondos forman parte del pelotón final de holdouts con reclamos todavía vigentes, acreedores que en su momento no aceptaron los canjes de deuda ejecutados tras el default que la Argentina declaró a fines de 2001.

Idas y vueltas antes de la sanción El proyecto no llegó sin tropiezos. Ya figuraba en el temario de la sesión del 14 de mayo, pero la redacción original recibió correcciones técnicas de último momento en decenas de artículos, un manotazo que despertó quejas de la oposición y obligó a devolver el texto a comisión para que volviera a ser dictaminado.