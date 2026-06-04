Hijos, esposas y secretarias: cómo aprobó el Senado una serie de pliegos de la familia judicial

En una sesión en el Senado , marcada por las idas y vueltas con los pliegos de los cargos vacantes en la Justicia, la familia judicial se anotó algunos tantos y acomodó a sus allegados en cargos clave.

Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fue designado a cargo del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe con 44 votos a favor de La Libertad Avanza y los aliados del radicalismo, el PRO y los bloques que responden a los gobernadores. Los 20 votos en contra fueron de Unión por la Patria.

"Mi compromiso y mi desafío, en caso de acceder al cargo, es poner empeño en que el engranaje sea lo mejor posible para que la Justicia responda en tiempo oportuno, con la claridad suficiente, y que el justiciable tenga resuelto el caso de la mejor manera", señaló el 14 de mayo pasado en la audiencia pública frente a la comisión de Acuerdos del Senado.

Ante una consulta del senador peronista Martín Soria sobre el cambio que quiere instrumentar la Corte Suprema en los concursos para designar jueces, Rosatti dijo que "la propuesta de la Corte está dentro de sus facultades, pero no es la única; hay más de una decena de proyectos para modificar el sistema de concurso y bajar la discrecionalidad".

El otro integrante de la familia judicial que logró meter la cuchara fue el juez federal Julián Ercolini. El pliego de María Julia Sosa, secretaria de su juzgado, para ocupar una vocalía en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata fue aprobado por el pleno del Senado con 42 votos a favor y 22 en contra. El único cambio respecto de votaciones anteriores fue el de los dos senadores santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, José María Carambia y Natalia Gadano, que en esta ocasión votaron en contra.

El juez Julián Ercolini pidió una copia de la declaración de Hugo "Pollo" Carvajal. El juez Julián Ercolini pidió una copia de la declaración de Hugo "Pollo" Carvajal.

Al defender su pliego en la comisión de acuerdos, Sosa señaló: "Tengo una vasta experiencia en los delitos vinculados al fuero federal: narcotráfico, secuestros, lesa humanidad, falsedad documental".

"Creo que esa trayectoria puede ser complementada con la formación académica que tengo, los posgrados que ya se mencionaron. Además, soy docente en tres universidades y escribí artículos sobre distintos temas, entre ellos género y cooperación jurídica internacional", remarcó.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi logró que su esposa, Ana María Juan, fuera designada como jueza federal en Hurlingham. El vínculo con uno de los hombres más poderosos de Comodoro Py fue uno de los motivos de impugnación que recibió en la comisión de Acuerdos. Sin embargo, en el recinto fue aprobada por unanimidad, con 64 votos afirmativos.

La impugnación fue rechazada de plano por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich: "Quiero impugnar la impugnación que recibió. Se podría invertir la carga de la prueba y decir que el doctor De Giorgi es el marido de Ana Juan".

Así, la familia judicial se aseguró una serie de lugares clave entre los cargos vacantes, con el apoyo del Gobierno de Javier Milei.