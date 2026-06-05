Javier Milei no firmaría la designación de la jueza Verónica Michelli pese a la aprobación del Senado

La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado abrió un nuevo frente político para el Gobierno. Aunque la postulante obtuvo el acuerdo de la Cámara Alta, en la Casa Rosada consideran que el presidente Javier Milei podría no avanzar con el decreto que complete su nombramiento como integrante del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata .

La interpretación que predomina entre funcionarios cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo es que el acuerdo legislativo no obliga al Poder Ejecutivo a firmar de manera inmediata la designación.

El procedimiento para cubrir una vacante judicial contempla tres etapas: la propuesta del Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado y el decreto presidencial de nombramiento. Si bien Michelli superó la instancia parlamentaria, el último paso depende exclusivamente de la firma presidencial.

Por ese motivo, en Balcarce 50 sostienen que Milei tiene margen para demorar o incluso mantener congelada la designación, especialmente después de haber intentado retirar el pliego antes de que la oposición impulsara su tratamiento en el recinto.

Dentro del oficialismo mencionan como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj. En 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Senado aprobó su pliego para asumir como camarista federal en San Martín. Sin embargo, el decreto de designación nunca fue firmado y el postulante terminó renunciando a su candidatura.

Ese episodio es citado ahora por funcionarios nacionales para explicar por qué la aprobación legislativa no garantiza necesariamente la llegada efectiva de un candidato a la magistratura.

Por qué el Gobierno rechazó a Michelli

La candidatura había sido impulsada originalmente por el propio oficialismo. Sin embargo, la Casa Rosada modificó su postura cuando detectó el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. A partir de ese momento, el Ejecutivo intentó retirar el pliego, aunque la oposición y bloques dialoguistas lograron reunir los votos necesarios para habilitar su tratamiento y posterior aprobación.

La postulante obtuvo finalmente 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones.

Cómo se gestó la polémica en el Senado

El debate sobre Michelli quedó envuelto en una discusión más amplia por el tratamiento de pliegos judiciales. Según fuentes oficiales, Milei ordenó ampliar la lista inicial de 50 candidatos y avanzar con todos los expedientes que contaban con dictamen, lo que elevó el número a 73 postulantes.

La decisión generó cuestionamientos de sectores opositores y también provocó tensiones dentro del oficialismo. Finalmente, el Senado votó la totalidad de los pliegos, incluido el de Michelli, que había permanecido retenido hasta último momento en la Comisión de Acuerdos.

Qué puede pasar ahora

En la Casa Rosada consideran que existen condiciones para demorar una definición. Entre los argumentos que mencionan figura que el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata todavía no se encuentra plenamente operativo y requiere completar distintas instancias administrativas antes de funcionar con normalidad.

Mientras tanto, el Gobierno planea enviar una nueva tanda de aproximadamente 30 pliegos judiciales vinculados a cargos civiles, comerciales y de familia, con el objetivo de continuar la cobertura de vacantes en distintos tribunales del país.

Por ahora, la estrategia oficial parece orientada a ganar tiempo. Aunque el Senado ya otorgó el acuerdo, en el entorno presidencial creen que el decreto de designación de Michelli podría quedar en suspenso y transformarse en un nuevo foco de disputa política entre la Casa Rosada y el Congreso.