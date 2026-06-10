Manuel Adorni no es el único: qué otros funcionarios ya adhirieron al Régimen de Ganancias Simplificadas

En una situación legal sumamente delicada, Manuel Adorni decidió sumarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias , habilitado por la llamada Ley de Inocencia Fiscal . Ahora bien, una pregunta se impone en este contexto: ¿cuántos otros funcionarios de peso del Gobierno ya se habían anotado en el nuevo esquema que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)?

El jefe de Gabinete figura efectivamente incorporado al sistema bajo el código "639-Ganancias Simplificada Ley 27.799", con un trámite ingresado este miércoles.

Adorni no está solo. El mismo relevamiento detectó a otros tres funcionarios anotados. Uno es Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que cursó su solicitud el 7 de mayo.

También aparecen Santiago Viola , secretario de Justicia, con alta del 7 de abril; y Andrés Vázquez , titular de ARCA, incorporado el 14 de marzo. Vázquez comparte con Adorni algo más que el régimen: también está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito .

La causa tramita ante el juez federal Ariel Lijo y fue empujada por el fiscal Gerardo Pollicita, que reclamó distintas medidas para rastrear cómo evolucionó el patrimonio del funcionario y detectar si hay desfasajes entre lo que declaró ganar y lo que tiene. Entre esas medidas, la Justicia dispuso levantarle el secreto fiscal y bancario. Se descuenta que en las próximas horas Adorni hará pública su declaración patrimonial, tal como había prometido.

Qué es la ley de Inocencia Fiscal y régimen simplificado de Ganancias

Aunque el Régimen Simplificado de Ganancias se habilitó dentro del marco de la Ley de Inocencia Fiscal, no son lo mismo. La ley, sancionada en diciembre de 2025, modificó aspectos del Régimen Penal Tributario y elevó los montos a partir de los cuales se configuran los delitos fiscales: el piso de la evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones, y el de la evasión agravada, de $15 millones a $1.000 millones.

El régimen simplificado, en cambio, apunta a facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales. Está pensado para contribuyentes con ingresos de hasta $1.000 millones por año y patrimonios inferiores a $10.000 millones, considerando los últimos cuatro años.

Ya rige para las declaraciones correspondientes a 2025, cuyo plazo se prorrogó hasta el 26 de julio. A diferencia de los blanqueos, que tienen restricciones para políticos y sus familiares, a este esquema puede adherirse cualquier contribuyente.