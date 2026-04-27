Causa Cuadernos: el jueves declara un imputado clave que preocupa a Cristina Fernández de Kirchner

El exfuncionario kirchnerista deberá presentarse ante el TOF7 en el inicio de una nueva etapa del juicio, que incluirá 43 testimonios clave en la causa Cuadernos.

El exsecretario de Obras Públicas, José López, deberá declarar este jueves 30 ante el Tribunal Oral Federal 7 y, con ello, se dará inicio a la ronda de 43 testimonios planificada en esta nueva etapa de la causa Cuadernos.

José López, quien fue funcionario en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, es el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, debido a que es una pieza clave en la causa Cuadernos: actuó como imputado colaborador, comúnmente llamado “arrepentido”, confesó formar parte del sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y afirmó haber estado vinculado con altos funcionarios que oficiaban de organizadores.

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Su figura tomó estado público cuando fue detenido en el año 2016, mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.

Además de su declaración, están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una "reparación integral" para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción y quien figura en el expediente como uno de los arrepentidos, que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.