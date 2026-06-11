La Justicia pone la lupa en el patrimonio de Facundo Leal por supuesto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra extitular de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal , tras una serie de hallazgos realizados durante un allanamiento en su departamento de Palermo.

El pedido de González al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi se da en paralelo a la causa que investiga el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli por administración fraudulenta, defraudación agravada contra la administración pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Además de Leal , la investigación también alcanza a la presidenta del Directorio del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz; a su vicepresidenta, Lucila Belén Pagani, actual vicepresidenta; y a Facundo Gaitán.

El secuestro de una importante cantidad de dinero en dólares en la casa de Facundo Leal encendió nuevas sospechas sobre la evolución de su patrimonio. Además del dinero, los investigadores encontraron otros billetes de distintos países, documentación patrimonial y sustancias estupefacientes, dichos elementos que llevaron a la fiscalía a abrir una nueva línea de investigación centrada en el origen de esos bienes.

Según la hipótesis que comenzó a desarrollar el Ministerio Público, el patrimonio detectado podría no guardar relación con los ingresos declarados por el exfuncionario durante su paso por la administración pública.

Ante esa sospecha, González requirió avanzar con distintas medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución patrimonial de Leal, analizar movimientos financieros, propiedades, sociedades y cualquier otro activo que permita determinar si existió un incremento patrimonial injustificado. Puntualmente, el fiscal pidió información a organismos estatales, entidades bancarias y registros patrimoniales para comparar los ingresos declarados con los activos detectados durante la pesquisa.

facundo leal real.jpg Se complica la situación judicial de Facundo Leal.

Leal ocupó cargos de relevancia en organismos estratégicos vinculados a las telecomunicaciones y al sistema aeroportuario nacional. Su situación judicial se agravó tras los allanamientos que derivaron en su detención y en el secuestro de dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

La intención del fiscal Ramiro González es determinar si existe una correspondencia entre el patrimonio acumulado por el exfuncionario y los ingresos que percibió durante su desempeño en la función pública.