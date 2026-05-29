Allanaron las viviendas de Facundo Leal en Mendoza y encontraron una cifra millonaria de dólares

La investigación que derivó en la detención de Facundo Leal sumó en las últimas horas un capítulo relevante en Mendoza. Mientras agentes de la Policía Federal avanzaban sobre el departamento que el exfuncionario ocupa en el barrio porteño de Palermo , otros equipos ejecutaban medidas judiciales en distintos inmuebles de la provincia vinculados a su entorno.

Según pudo reconstruirse, fueron tres los procedimientos realizados en la provincia. El más significativo tuvo lugar en una propiedad ubicada en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza, donde los investigadores encontraron cerca de 1,7 millones de dólares en efectivo.

El hallazgo elevó considerablemente el volumen de dinero secuestrado dentro de la causa y colocó a Mendoza en el centro de una investigación que hasta ahora había tenido su foco principal en Buenos Aires.

Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mendoza, en coordinación con las medidas ordenadas en la Capital Federal. Además de la vivienda de la Quinta Sección, los investigadores inspeccionaron una propiedad en el barrio Dalvian y otra ubicada en un complejo privado de la provincia.

Según trascendió a última hora de este viernes, en esos domicilios también se incorporaron elementos considerados relevantes para la causa. La documentación y los objetos secuestrados serán sometidos a distintas pericias para determinar su eventual relación con los hechos investigados.

Facundo Leal Alanamiento Domicilio (2) Allanamientos en Mendoza revelan otro hallazgo millonario en la investigación contra Facundo Leal. Marcos Garcia / MDZ

La simultaneidad de los procedimientos formó parte de una estrategia destinada a preservar evidencia y evitar movimientos patrimoniales o la destrucción de material de interés judicial.

Facundo Leal, complicado

Hasta el momento, la atención pública estaba concentrada en lo ocurrido en el departamento de Palermo, donde los investigadores habían encontrado una importante suma de dinero en efectivo, además de otras divisas y diversos elementos que quedaron bajo análisis.

Sin embargo, el descubrimiento realizado en Mendoza modifica la escala del expediente. Con el dinero encontrado en la provincia, el monto total secuestrado supera ampliamente los dos millones de dólares, una cifra que incrementó el interés de los investigadores sobre el origen y destino de esos fondos.

A ello se suma el hallazgo de moneda extranjera de distintos países y equipamiento tecnológico que será peritado en busca de información relevante para la causa.

facundo leal real.jpg Facundo Leal, el exfuncionario nacional mendocino detenido con droga y miles de dólares.

Dos décadas de trayectoria en la función pública

Leal construyó gran parte de su carrera dentro de organismos estatales vinculados a áreas estratégicas. Durante la gestión de Alberto Fernández estuvo al frente de ARSAT, la empresa pública encargada de la infraestructura nacional de telecomunicaciones y servicios satelitales.

Posteriormente fue convocado para conducir el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), función que desempeñó durante la presidencia de Javier Milei hasta comienzos de este año.

La investigación continúa en desarrollo y, por el momento, las autoridades mantienen reserva sobre varios aspectos del expediente. No obstante, los resultados de los allanamientos realizados en Mendoza agregan un elemento de peso a una causa que sigue sumando interrogantes.