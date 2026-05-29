Quién es el exfuncionario nacional mendocino detenido con droga y miles de dólares

Facundo Leal tenía US$650.000 en efectivo guardados en su departamento, billetes de al menos otros seis países y un surtido de estupefacientes que iba de la ketamina al cristal MDMA. El mendocino es extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y expresidente de ARSAT.

El abogado, que hasta el momento de su captura seguía figurando como planta permanente de la empresa satelital estatal, fue detenido este miércoles a la tarde en Buenos Aires y prestó declaración.

El operativo se desarrolló en un departamento de Palermo y formó parte de una tanda de entre doce y quince allanamientos simultáneos ejecutados esta semana en distintos puntos del país. Lo curioso es que nada de lo que apareció dentro de la vivienda figuraba en la hipótesis original de los investigadores: la causa había nacido por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, una pesquisa abierta al inicio de la gestión de Javier Milei que recayó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Fernando Domínguez.

A medida que avanzaron las medidas de prueba, el expediente fue sumando líneas nuevas. El análisis de los teléfonos secuestrados arrojó indicios de posibles irregularidades en contratos de la compañía estatal, y los cruces de información terminaron ampliando el alcance de la investigación hasta llegar al domicilio del exfuncionario.

Entre los elementos incautados, los peritos detallaron cerca de 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de setenta pastillas de MDMA y una cantidad todavía indeterminada de cocaína. El dinero, sin embargo, abrió una pista propia: junto a los dólares aparecieron unos dos millones de pesos argentinos y billetes uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros e incluso chelines tanzanos. Divisas de al menos siete naciones almacenadas en un domicilio privado, sin que por ahora exista explicación oficial sobre su procedencia ni su destino.

La requisa completó el cuadro con celulares, notebooks, un iPad, pendrives, un smartwatch y documentación que será sometida a peritaje. También se secuestraron una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo y un vapeador con aceite de cannabis.

facundo leal 2 Facundo Leal es expresidente de ARSAT. Archivo MDZ

Quién es Facundo Leal

La trayectoria de Facundo Leal ayuda a entender por qué su nombre resuena en los pasillos del poder. Facundo Leal lleva casi dos décadas ocupando cargos públicos y, según fuentes del sector, en su última etapa funcionó como articulador político dentro del entorno del exsecretario de Transporte Luis Pierrini, interviniendo en decisiones de gestión, negociaciones internas y vínculos entre organismos que excedían las funciones formales de cualquiera de sus puestos. Presidió ARSAT entre 2022 y junio de 2025 y luego fue colocado al frente del ORSNA, el ente que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, hasta enero de este año.

Su salida del organismo estuvo lejos de ser tranquila. Pierrini y Leal renunciaron casi en simultáneo, presuntamente "invitados" a dar un paso al costado por haber utilizado una aeronave vinculada al entorno del empresario Toviggino para viajar a Barcelona, el mismo avión que, según trascendió, trajo a Nahuel Gallo a la Argentina. Tras ese movimiento, el Gobierno designó a Noelia Ruiz en el ORSNA, una dirigente del círculo más cercano al asesor presidencial.

facundo leal 3 Facundo Leal tenía en su departamento de Buenos Aires ketamina, MDMA y cocaína. FB Arsat

El recorrido de este abogado mendocino está marcado por su capacidad de sobrevivir a los cambios de signo político. Su primer padrino fue Rodolfo Gabrielli, el exgobernador de Mendoza que le abrió las puertas en la administración nacional y a quien acompañó en los organismos que condujo, ARSAT entre ellos. Cuando Gabrielli fue desplazado durante el mandato de Alberto Fernández, Leal no solo permaneció: creció, impulsado por su cercanía con Sergio Massa. La paradoja es que, años después, terminó sosteniéndose en la función pública gracias al rival presidencial de Massa, el propio Milei.

En el armado libertario, su impulso llegó de la mano de Leonardo Scatturice, el empresario dueño de Flybondi -protagonista de la polémica por un avión que arribó al país con diez valijas sin control de los organismos correspondientes- y figura próxima a Santiago Caputo. Pierrini, su nexo más reciente, era señalado como uno de los hombres más cercanos a Scatturice y, además, secunda a Daniel Vila en el club Independiente Rivadavia de Mendoza, un dato que en el sector no se lee como casualidad.

Su llegada al ORSNA quedó plasmada en el Decreto 390, firmado por Milei y Caputo, que lo designó como presidente del directorio con carácter "ad honorem" a partir del 3 de junio de 2025. La gratuidad del cargo se explicaba por otro ingreso estatal que ya percibía. Desde ese lugar tenía bajo su control la red de aeropuertos cuyo principal concesionario es Eduardo Eurnekian, dueño de Aeropuertos Argentina 2000, con una orientación más volcada a la desregulación que al endurecimiento de los controles. En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Facundo Leal consignó un patrimonio de 264.572.422 pesos, integrado, entre otros bienes, por empresas unipersonales de su propiedad.