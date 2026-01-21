Cambios en el Gobierno: renunció el mendocino Luis Pierrini como secretario de Transporte y asumirá Fernando Herrmann

Mediante una publicación interna dentro del portal del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional anunció la renuncia del mendocino Luis Pierrini como secretario de Transporte, puesto que asumió en mayo tras la salida de Franco Mogetta .

“El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini , presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. El ministro de Economía, Luis Caputo , agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría”, explicó el Ejecutivo en un frío comunicado.

En su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann , quien cuenta con “una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector”.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

La gestión de Pierrini se caracterizó por un perfil técnico y de nulo nivel de exposición pública. No se le conocieron entrevistas y, dentro de la información pública que se conoció, se enfocó en un rol vinculado a la firma de resoluciones y medidas vinculadas a la desregulación del sector. Por ahora no se conocieron las razones que precipitaron su salida.

En las últimas semanas, las preocupaciones para Pierrini estuvieron vinculadas con las múltiples fallas de algunas compañías de bajo costo y los reclamos para que el Gobierno aumente los controles y sanciones contra esas empresas.

A su vez, esta semana algunas empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires denunciaron ante el Gobierno nacional un presunto esquema fraudulento que habría generado un perjuicio millonario al Estado. Algunas firmas apuntan contra el Grupo La Nueva Metropol, en el marco de un contexto de plena tensión por la reanudación de paros de choferes enrolados en la UTA por parálisis en las negociaciones salariales. Según lo que expresan algunas cámaras, las empresas del Grupo La Nueva Metropol habrían cobrado a los usuarios tarifas correspondientes a secciones más largas que los trayectos efectivamente realizados. Esa maniobra habría permitido percibir compensaciones estatales superiores a las que correspondían por cada viaje.