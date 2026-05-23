El mendocino que firmó la "Ley de azotes" que busca derogar el Gobierno

Esta semana, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca , una iniciativa del Gobierno que busca derogar una serie de normas y modificar otras tantas. En ese marco, una de las leyes más antiguas que podría ser eliminada es la N°94, llamada “ Pena de Azotes ”, la cual lleva la firma de un mendocino al momento de su aprobación.

Según explicaron quienes impulsan la iniciativa, como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, el objetivo es eliminar normas consideradas “obsoletas”, “sin efecto”, “superadas por legislación posterior” o que generan burocracia innecesaria.

La norma cuenta de solo tres artículos. El primero, donde se expresa la totalidad de su espíritu, establece que todo el que ejerciendo autoridad civil o militar “hiciera azotar algún individuo de cualquier clase o condición” sería declarado inhábil para ningún empleo nacional durante 10 años.

En el texto también se recuerda que la aplicación de la pena de azotes es un delito, el cual puede ser acusado ante los Tribunales de la Nación por cualquier habitante de la República.

La ley data del 27 de agosto de 1864, aprobada por el Congreso durante la presidencia de Bartolomé Mitre en medio de una etapa en donde se terminaban de definir los límites del Estado argentino.

La Ley Hojarasca incluyó la norma dentro del paquete a derogar, ya que el artículo 18 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente “toda especie de tormento y los azotes”, por lo que la obsoleta reglamentación resulta reiterativa.

Un mendocino firmando la ley

El texto de la ley fue aprobado en agosto de 1864 por el Congreso de la Nación, cuando el Partido Autonomista Nacional poseía el control casi exclusivo de la política del país. En ese contexto, la norma fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Bartolomé Mitre y el ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Eduardo Costa.

Sin embargo, al momento de ser elevada al Poder Ejecutivo, la norma ya venía rubricada por los presidentes de ambas cámaras: el vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, desde el Senado; y el mendocino Arístides Villanueva, presidente de la Cámara de Diputados.

Arístides Villanueva Dibujo de Arístides Villanueva, el mendocino que firmó la Ley N°94.

Arístides Villanueva fue una de las caras más representativas del PAN en Mendoza, llegando a ser gobernador durante el período 1870-1873. Miembro de una familia influyente en la economía mendocina, Villanueva ocupó diferentes cargos en la administración nacional y provincial.

En el momento en que se sancionó la Ley N°94, Arístides Villanueva se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados, cargo que ejerció por un año en reemplazo de quien luego sería presidente de la Nación, José Evaristo Uriburu. Es por esto que, al momento de la aprobación y promulgación de la norma, Villanueva puso el gancho antes de que la misma vea la luz.