Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca: qué normas deroga y cuáles fueron los cambios

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada Ley Hojarasca , una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone derogar 59 leyes nacionales y modificar otras normas vigentes. El proyecto consiguió 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones, por lo que obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado.

Según explicaron los impulsores de la iniciativa, el objetivo es eliminar normas consideradas “obsoletas”, “sin efecto”, “superadas por legislación posterior” o que generan burocracia innecesaria.

La propuesta había sido enviada originalmente a la Cámara baja en octubre de 2024, aunque recién volvió a ingresar a fines de marzo de este año y obtuvo dictamen de comisión el 21 de abril.

En su versión inicial, el proyecto contemplaba la derogación total de 63 leyes. Sin embargo, tras modificaciones introducidas durante el debate legislativo, el número se redujo a 59.

Además, el texto plantea eliminar artículos específicos de otras tres leyes y derogar dos decretos.

Qué cambia con la Ley Hojarasca

Entre las principales modificaciones que quedaron incorporadas al texto aparecen:

derogación de leyes consideradas obsoletas;

eliminación de normas vinculadas a organismos disueltos o procesos inexistentes;

supresión de regulaciones que, según el oficialismo, afectan libertades individuales;

revisión de normas que generan estructuras burocráticas o financiamiento estatal.

El proyecto también elimina leyes sancionadas durante gobiernos militares y otras que, según el Gobierno, perdieron sentido práctico con el paso del tiempo.

Qué leyes finalmente no serán derogadas

Durante el tratamiento parlamentario se introdujeron cambios relevantes.

Uno de ellos fue la exclusión de la Ley 20.959, que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales.

También se retiró del listado la Ley 11.380, vinculada al fomento crediticio del cooperativismo, luego de reclamos de representantes del sector.

A su vez, no prosperó la modificación que buscaba eliminar el financiamiento estatal previsto en la Ley 20.984, correspondiente al Círculo de Legisladores de la Nación.

Qué pasará con la Federación Argentina de Municipios

En el caso de la Ley 24.087, vinculada a la Federación Argentina de Municipios, el proyecto original proponía impedir el financiamiento estatal.

Sin embargo, el texto final fue reformulado y establece que la federación “no podrá recibir recursos exclusivamente del Estado nacional ni de organismos descentralizados o sociedades con participación estatal”.

Las leyes más llamativas incluidas en el proyecto

Entre las normas que forman parte del listado de derogaciones aparecen algunas que generaron repercusión por su antigüedad o particularidad:

Ley N° 94, sobre prohibición de azotes;

Ley 20.843, conocida como la “Ley del Lobizón”, sobre padrinazgo presidencial;

Ley 21.895, que autorizó las emisiones de televisión en color;

Ley 20.802, que creó el carnet de mochilero;

Ley 27.171, vinculada a carreras de palomas.

La polémica por la ley de medicamentos

Uno de los puntos más cuestionados por sectores de la oposición fue la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y materias primas farmacéuticas.

Legisladores opositores advirtieron que esa norma considera a los medicamentos y vacunas como bienes sociales y alertaron sobre el impacto que podría tener su eliminación.