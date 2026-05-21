La conmovedora historia de Gabriel Bertranou, el hombre que marcó para siempre al rugby mendocino

El rugby mendocino atraviesa horas de profunda tristeza tras el fallecimiento de Gabriel Bertranou, una figura histórica de Los Tordos Rugby Club que dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha. Bertranou tenía 61 años y era ampliamente reconocido por su extensa trayectoria como jugador, árbitro, entrenador, dirigente y expresidente de Los Tordos, institución a la que estuvo ligado prácticamente toda su vida.

Bertranou tenía 61 años y era ampliamente reconocido por su extensa trayectoria como jugador, árbitro, entrenador, dirigente y expresidente de Los Tordos, institución a la que estuvo ligado prácticamente toda su vida.

La noticia provocó una fuerte conmoción en todo el ambiente deportivo de Mendoza. Desde el club lo despidieron con un emotivo mensaje en el que remarcaron que, además de todos sus roles deportivos, fue “sobre todo padre y amigo del club”.

Gabriel comenzó su historia en Los Tordos desde muy pequeño, integrando la tradicional camada 65 hasta llegar al plantel superior. Con el paso de los años se transformó en una referencia central del rugby provincial.

También tuvo un paso destacado como entrenador de divisiones juveniles, de Primera División y del seleccionado de la Unión Rugby de Cuyo, con el que consiguió el histórico Campeonato Argentino de 2004, el único obtenido por el seleccionado mendocino a nivel mayores.

URC campeon 2004 - jan touzeau Gabriel Beltranou, fue el entrenador de ese histórico equipo de la URC campeón 2004. Jan Tanzeau

Además de su vínculo deportivo, Bertranou desarrolló una importante carrera profesional como abogado y gerente de Legales de Minas Argentinas S.A., donde también expresaron públicamente su dolor por la pérdida y destacaron su liderazgo y calidad humana.

La familia Bertranou mantiene además una relación muy fuerte con la historia del rugby mendocino y argentino. Entre las nuevas generaciones aparece Gonzalo Bertranou, actual medio scrum de Los Pumas y sobrino de Gabriel.

Por respeto a la familia y a sus seres queridos, hasta el momento no trascendieron públicamente detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento.

Mientras tanto, clubes, dirigentes, jugadores y amigos continúan multiplicando mensajes de despedida para una persona que dejó una marca enorme en el rugby mendocino y que será recordada por generaciones enteras dentro de Los Tordos.