Independiente Rivadavia revolucionó Venezuela y va por otro capítulo histórico en la Libertadores

Independiente Rivadavia ya no sorprende solamente en Mendoza. Su histórica campaña en la Copa Libertadores cruzó fronteras y este jueves tendrá otro capítulo que puede quedar grabado para siempre en la memoria del club.

La Lepra visitará a Deportivo La Guaira desde las 19 en Caracas con un dato que hace apenas algunos meses parecía imposible: llegará clasificado como líder absoluto del Grupo C y convertido en una de las revelaciones del continente.

Pero el fenómeno ya excede lo futbolístico. En las últimas horas, cientos de hinchas azules comenzaron a copar distintos puntos de Venezuela y transformaron el viaje en una verdadera fiesta leprosa. Playas, hoteles y calles de Caracas se tiñeron de azul en una movilización inédita para un club mendocino.

Independiente Rivadavia y un equipo que dejará una huella imborrable.

El presente deportivo también alimenta la ilusión. El equipo de Alfredo Berti llega invicto, ya aseguró el primer puesto tras la caída de Bolívar frente a Fluminense y ahora buscará cerrar una fase de grupos casi perfecta.

Lo que parecía una simple participación internacional terminó transformándose en una campaña histórica que ya revolucionó a todo Mendoza y que ahora también empieza a llamar la atención en Sudamérica.

Porque Independiente Rivadavia no solamente ganó partidos: ganó protagonismo continental. Y en Caracas quiere seguir escribiendo una historia que ya nadie podrá olvidar.