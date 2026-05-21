Qué tiene que pasar para que Independiente Rivadavia termine como mejor primero de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia se perfila como uno de los mejores equipos de la actual edición de la Copa Libertadores de América y su objetivo para los dos partidos que le restan de la fase de grupos será finalizar lo más arriba posible de la tabla general. Y mientras aguardan el partido ante Deportivo La Guaira , por el Parque sacan cuentas.

Tras la derrota de Bolívar ante Fluminense por 2 a 1, el martes pasado, el equipo que dirige Alfredo Berti se aseguró el primer puesto del grupo C, pero ahora intentará sumar la mayor cantidad de puntos en los dos encuentros que faltan para aprovechar el beneficio de definir en condición de local desde octavos de final hasta las semifinales.

La Lepra volverá a jugar después de la eliminación ante Unión por el torneo Apertura

Mientras, la Lepra espera el choque ante el cuadro Naranja, que se disputará este jueves, desde las 19, en el estadio de la Universidad Central de Venezuela con el arbitraje del paraguayo Mario Alberto Díaz de Vivar .

A falta de un par de partidos para cerrar la quinta fecha, el equipo mendocino cuenta con grandes posibilidades de terminar en el primer puesto de la tabla general de posiciones de la Copa Libertadores de América , lo que le permitiría definir en Mendoza todas las llaves de la fase final.

El gol de Di María para el 3-0 de Rosario Central ESPN

Actualmente, la Lepra suma 10 unidades y se encuentra en el tercer puesto de la acumulada por detrás de Rosario Central, que tiene 13, y de Mirassol, que totaliza 12, aunque ambos rivales cuentan con un partido más jugado.

También con 10 unidades aparecen Corinthians, que juega hoy ante Peñarol como visitante, Flamengo, que tiene un encuentro pendiente ante Independiente Medellín, y Coquimbo Unido y Cerro Porteño, pero estos últimos dos equipos ya jugaron en esta fecha y además tienen peor diferencia de gol que el Azul del Parque.

Qué tiene que pasar para que el CSIR termine como mejor primero

El equipo mendocino puede aspirar como máximo a sumar 16 unidades, en caso de ganar los partidos ante La Guaira y Bolívar, y sólo podría ser alcanzado o superado por Rosario Central (13), que en la última fecha visita a Independiente del Valle, y Corinthians (10) o Flamengo (10), que también deben dos encuentros.

Los dirigidos por Berti deberán apostar también a la diferencia de goles, que es la primera condición que se toma en cuenta para el desempate en caso de quedar igualado en puntos con otro equipo. Hoy, esa diferencia es de +5, contra +9 de los rosarinos, y +6 del Timao y del Mengao.