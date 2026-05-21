Roland Garros 2026: cómo quedaron los cruces de los argentinos tras el sorteo

El cuadro principal de Roland Garros 2026 ya quedó definido y los tenistas argentinos conocen el camino que deberán recorrer en el segundo Grand Slam de la temporada. El sorteo realizado este jueves en París confirmó cruces exigentes, un duelo entre compatriotas y varias oportunidades importantes para sumar puntos en el ranking ATP .

La delegación argentina tendrá presencia tanto en el cuadro masculino como en el femenino, con Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como principales representantes entre los preclasificados. Ambos llegan con la necesidad de defender muy pocos puntos, ya que en la edición pasada quedaron eliminados en la primera ronda.

Además, el torneo tendrá un enfrentamiento asegurado entre argentinos desde el debut: Sebastián Báez y Román Burruchaga fueron sorteados en la misma llave y uno de ellos avanzará automáticamente a la segunda ronda del certamen parisino.

El contexto también aparece favorable para varios jugadores sudamericanos por las características del polvo de ladrillo, una superficie donde muchos de ellos suelen mostrar sus mejores versiones y competir con mayor regularidad frente a los principales nombres del circuito.

Etcheverry y Cerúndolo buscarán aprovechar el cuadro

Tomás Etcheverry, ubicado entre los preclasificados del torneo, debutará frente al portugués Nuno Borges. El argentino intentará aprovechar una buena oportunidad para volver a sumar confianza en un torneo donde el año pasado no pudo avanzar.

Francisco Cerúndolo, otro de los representantes argentinos dentro de los 32 cabezas de serie, enfrentará al neerlandés Botic Van de Zandschulp. El bonaerense llega como una de las principales esperanzas argentinas después de varios meses mostrando un rendimiento sólido en torneos importantes.

Tanto Cerúndolo como Etcheverry aparecen ante una situación favorable en términos de ranking: al haber caído tempranamente en la edición anterior, cualquier avance en París les permitirá sumar puntos importantes en la clasificación mundial.

La expectativa alrededor de ambos también crece por el contexto general del torneo, especialmente tras la baja de Carlos Alcaraz, que modificó considerablemente el panorama del cuadro masculino.

Habrá un duelo argentino desde la primera ronda

Uno de los cruces más llamativos para el tenis nacional será el enfrentamiento entre Sebastián Báez y Román Burruchaga. El sorteo determinó que ambos se enfrenten en el debut, garantizando así al menos un argentino en la segunda ronda. Báez aparece como el jugador con mayor experiencia en este tipo de escenarios, mientras que Burruchaga continúa buscando consolidarse en los torneos más importantes del circuito.

Sebastián Báez.jpg Sebastián Báez deberá enfrentarse a otro tenista argentino. Instagram @sebastianbaez1

Por otro lado, Mariano Navone tendrá un estreno frente al estadounidense Jenson Brooksby. El argentino llega atravesando un gran momento y buscará trasladar esa confianza a un Grand Slam donde intentará dar un nuevo paso en su carrera.

Francisco Comesaña, en tanto, jugará contra Ethan Quinn, mientras que Juan Manuel Cerúndolo debutará frente al británico Jacob Fearnley. Además, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti todavía esperan conocer a sus rivales definitivos, ya que fueron emparejados con jugadores provenientes de la qualy.

Solana Sierra tendrá un debut de alto impacto

En el cuadro femenino, la atención argentina estará puesta sobre Solana Sierra, quien afrontará un cruce de gran repercusión frente a Emma Raducanu. La británica todavía conserva una enorme atención mediática desde la conquista del US Open 2021, torneo en el que sorprendió al mundo del tenis con un título inesperado. Sin embargo, después de aquella consagración nunca logró sostener la misma regularidad en el circuito.

Para Sierra será una oportunidad importante de medirse frente a una jugadora con experiencia en grandes escenarios y de ganar visibilidad dentro de uno de los torneos más importantes del calendario.

La otra argentina que todavía busca ingresar al cuadro principal es Lourdes Carlé. La tenista deberá disputar este viernes la última ronda de la clasificación frente a la eslovaca Rebecca Sramková.

Sinner y Djokovic, los grandes protagonistas del cuadro masculino

Más allá de la presencia argentina, gran parte de la atención de Roland Garros estará concentrada en Jannik Sinner y Novak Djokovic. Con Carlos Alcaraz fuera del torneo por lesión, el italiano llega como principal candidato para conquistar por primera vez el Grand Slam parisino, el único grande que todavía falta en su carrera.

Djokovic, por su parte, buscará volver a pelear por el título en el polvo de ladrillo francés y sumar una nueva consagración en París, donde ya consiguió tres trofeos a lo largo de su trayectoria.

La ausencia de Alcaraz también abre el panorama para otros jugadores importantes del circuito, en un torneo que históricamente suele ofrecer partidos largos, cuadros exigentes y varias sorpresas desde las primeras rondas.

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Los rivales de los argentinos en Roland Garros 2026