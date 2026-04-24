Mazazo en el tenis: el doloroso anuncio de Carlos Alcaraz a días de Roland Garros

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Carlos Alcaraz confirmó el mayor de los temores tras retirarse del ATP 500 de Barcelona una semana atrás.

Carlos Alcaraz, actual N°2 del Ranking ATP y uno de los dos grandes dominadores del tenis mundial junto con Jannik Sinner, su gran rival, encendió las alarmas hace una semana cuando se retiró por precaución del ATP 500 de Barcelona por una molestia en la muñeca derecha que se agravó tras su debut en el certamen.

A días de que finalice abril, se esperaba que pudiera recuperarse en la antesala de los dos grandes torneos de mayo: el Masters 1000 de Roma, que comenzará el miércoles 6, y luego el más importante, Roland Garros, que iniciará el domingo 24. Lamentablemente, el joven prodigio español no podrá participar de ninguno de los dos.

Carlos Alcaraz anunció que se baja de Roland Garros por lesión Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carlosalcaraz/status/2047702469094801897?s=20&partner=&hide_thread=false Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026 "Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", anunció el tenista murciano este viernes en su cuenta de X.

Este es sin duda un cimbronazo para el mundo del tenis, ya que deja al Abierto de Francia sin su principal candidato al título y su vigente bicampeón. Además, pareciera dejarle el camino allanado a Sinner, quien perdió la final del 2025 contra Charly, para que pueda ganar el único Grand Slam que le falta en sus vitrinas.