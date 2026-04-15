Preocupación por Carlos Alcaraz: el motivo por el que se retiró del ATP de Barcelona

Carlos Alcaraz confirmó su retiro del ATP 500 de Barcelona tras agravarse una molestia en la muñeca derecha que había aparecido durante su debut, una situación que lo obligó a frenar su participación y encendió la preocupación de cara a los próximos torneos de la temporada.

El tenista español, actual número dos del ranking mundial , tomó la decisión luego de someterse a estudios médicos que arrojaron un diagnóstico más complejo de lo que se esperaba inicialmente.

De este modo, el murciano se despide de manera anticipada de uno de los certámenes más importantes del calendario sobre polvo de ladrillo.

"Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo", expresó Alcaraz en conferencia de prensa desde el Real Club de Tenis Barcelona.

Carlos Alcaraz anuncia que es baja del #BCNOpenBS , después de hacerse una prueba en la muñeca derecha esta mañana. ¡Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte de nuevo en la pista haciéndonos disfrutar con tu tenis! —•— Carlos Alcaraz has announced his withdrawal… pic.twitter.com/Zz6QYIsBzX

"Como ya pudisteis ver todos ayer, en el partido sentí que me venció la muñeca después de un resto y empecé a sentir una molestia que poco a poco fue yendo a más. Es una situación que yo creía que había sentido previamente y que no iba a ir a más, que simplemente eran molestias de la exigencia de toda la semana", explicó.

Sin embargo, los estudios realizados posteriormente confirmaron un panorama distinto. Según detalló el propio jugador, se trata de "una lesión un poquito más seria" de lo esperado.

carlos alcaraz1 Carlos Alcaraz se baja del Barcelona Open por lesión en la muñeca. Instagram @carlitosalcarazz

Un golpe duro para Carlos Alcaraz

La ausencia de Alcaraz en los entrenamientos previstos ya había encendido las alarmas, ya que tenía programada una práctica para preparar su duelo de segunda ronda. Finalmente, el español optó por priorizar su recuperación y evitar riesgos mayores, con la mirada puesta en los próximos desafíos del calendario.

Entre ellos aparecen los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros, torneos clave en la gira de polvo de ladrillo.

Alcaraz, campeón en Barcelona en 2022 y 2023, no ocultó su frustración por tener que abandonar el torneo. "Con mucha tristeza tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posibles con el equipo, los doctores y el fisio e intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en un futuro", afirmó.

"Personalmente no me gusta borrarme de ningún torneo, pero menos de este, que para mí siempre ha sido un torneo excepcional, maravilloso y súper especial", concluyó el español, visiblemente afectado.