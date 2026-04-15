¿Es legal? Etcheverry cayó en Barcelona tras un saque inesperado que generó tensión

Tomás Etcheverry quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona tras caer ante el portugués Nuno Borges en un partido muy parejo que se resolvió en el tie-break del segundo set, con una jugada final inesperada que generó sorpresa y evidente malestar en el tenista argentino.

El argentino cayó por 6-3 y 7-6(4) luego de poco más de dos horas de juego, en un duelo que fue de menor a mayor y que se definió en un tie-break cargado de tensión.

Más allá del resultado, el foco se posó en la última acción del partido, que dejó una evidente muestra de disgusto por parte del tenista platense.

Cuando el tie-break estaba 6-4 a favor del portugués, Borges optó por un recurso poco habitual: ejecutó un saque por abajo para cerrar el partido. La decisión sorprendió por completo a Etcheverry, que no logró reaccionar a tiempo, cediendo así el punto y el encuentro.

Tras el final, el argentino se acercó a la red con gestos de incomodidad y un saludo frío, reflejando que la elección de su rival no le resultó para nada agradable.

Etcheverry cayó en Barcelona tras una jugada final que generó tensión Etcheverry cayó en Barcelona tras una jugada final que generó tensión

Cabe destacar que, más allá de lo que se pueda opinar sobre la jugada (algunos la consideran "sucia"), el saque es totalmente legal.

Un partido parejo que se definió en detalles

Hasta ese momento, el desarrollo había sido equilibrado. Borges logró sacar ventaja en el primer set gracias a un quiebre clave, mientras que en el segundo ambos jugadores sostuvieron la paridad hasta llevar la definición al desempate.

En ese tramo decisivo, el portugués mostró mayor firmeza para manejar los momentos de presión y terminó imponiéndose por 7-4. Con este triunfo, Borges avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con el serbio Hamad Medjedovic, quien dio la sorpresa al eliminar al australiano Alex de Miñaur.

Por su parte, Etcheverry ya piensa en su próxima presentación en el circuito, que será en el Masters de Madrid.

En el resto del torneo, también se despidió el argentino Camilo Ugo Carabelli, que cayó ante el español Rafael Jódar, mientras que la jornada dejó otra noticia fuerte: la baja del número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, por una molestia en la muñeca.