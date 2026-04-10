La tremenda sentencia de Carlos Alcaraz sobre Tomás Etcheverry tras vencerlo en tres sets: "Es un..."

A pesar de no poder dar el batacazo en el Principado, el número uno del mundo llenó de elogios a Tomás Etcheverry por el gran partido que disputó.

Tomás Etcheverry (30°) estuvo muy cerca de dar el golpe del día en el Masters 1000 de Montecarlo, pero terminó cayendo por 6-1, 4-6 y 6-3 frente a Carlos Alcaraz (1°) y se despidió en los octavos de final del certamen que se disputa en Mónaco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/2042275547208655234&partner=&hide_thread=false Carlitos passes the test @carlosalcaraz overcomes @tometcheverry to set up a quarter-final meeting with Bublik!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/cHP5NHWfip — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026 Alcaraz llenó de elogios a Tomás Etcheverry tras su gran partido en Montecarlo A pesar de no poder dar el batacazo, el tenista platense dio batalla hasta el final y fue el propio Alcaraz quien reconoció que no fue un rival sencillo de vencer: "Es un jugador muy difícil sobre todo en polvo de ladrillo. Es un luchador", lanzó el español.

"Tengo mucho respeto por él, por lo que está haciendo en el circuito. Impresionante. Estoy muy feliz de verlo subir posiciones. Era la primera vez que nos encontrábamos”, afirmó el oriundo de Palmar, quien en la próxima ronda se medirá ante Alexander Bublik (8°) en un partido más que complejo para el vigente campeón del principado, ya que nunca se midió ante el kazajo.

Tomás Etcheverry Montecarlo Tras la eliminación de Tomás Etcheverry, ya no quedan argentinos en el tercer Masters 1000 del año. ATP Tour Por su parte, Tomás Etcheverry alcanzó por primera vez, en torneos de esta índole, los octavos de final, y ahora su siguiente objetivo será defender el puesto que ocupa en el ranking ATP. Para ello deberá tener muy buenas performances en el Masters de Madrid y Masters de Roma, previo a lo que será Roland Garros.