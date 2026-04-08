Francisco Cerúndolo no hizo pie y se despidió en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Francisco Cerúndolo no mostró su mejor versión, cayó ante el checo Tomas Machac por 7-6 (2) y 6-3 y se despidió en segunda ronda del certamen monegasco.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (16°) sufrió una rápida despedida en el Masters 1000 de Montecarlo, ya que cayó en sets corridos en la segunda ronda ante el checo Tomas Machac.

Cerúndolo, que venía de caer en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, perdió 7-6 (2) y 6-3, en un encuentro que se extendió durante una hora y 48 minutos.

Francisco Cerúndolo Río Open Francisco Cerúndolo fue eliminado del Montecarlo Open tras caer ante Tomas Machac. Foto: X/@RioOpenOficial Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Montecarlo El primer set fue muy parejo, con dos quiebres por lado. Incluso Machac llegó a sacar para imponerse por 6-3, pero Cerúndolo reaccionó a tiempo y forzó el tie-break. En la muerte súbita, el checo manejó mejor los nervios para quedarse con un cómodo 7-2 y llevarse la primera manga.

El segundo set comenzó con un rápido quiebre de Cerúndolo en el primer game, aunque sufrió un bajón en su nivel que inclinaría la balanza a favor de Machac, quien enlazó cuatro juegos consecutivos para ponerse 4-1.

A partir de allí, al checo le alcanzó con mantener sus siguientes dos turnos de saque para quedarse con el segundo set por 6-3 y la clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará con el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, que en la segunda ronda aplastó al francés Ugo Humbert con un contundente 6-3 y 6-0.