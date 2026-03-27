Francisco Cerúndolo no tuvo chances ante un iluminado Zverev y quedó eliminado del Miami Open

El alemán no le tuvo piedad a Francisco Cerúndolo, lo venció por 6-1 y 6-2 en una hora y seis minutos y se metió en las semifinales del Miami Open.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) perdió en sets corridos con el alemán Alexander Zverev (4°) en el partido que disputaron hoy, por los cuartos de final del Miami Open, el segundo de esta categoría que se disputa en la temporada.

Cerúndolo cayó por 6-1 y 6-2 tras 1:06 horas de juego ante Zverev, que accedió a las semifinales. Además, se confirmó otro semifinalista del certamen estadounidense, con el triunfo por 6-2 y 6-2 del italiano Jannik Sinner (2°) ante el local Frances Tiafoe (20°).

Zverev aplastó a Francisco Cerúndolo y lo dejó afuera del Miami Open Zverev no tuvo piedad con Cerúndolo y lo eliminó del Miami Open @TennisTV El mejor representante argentino en el ranking mundial, Francisco Cerúndolo, no pudo cortar su mala racha ante Zverev, la cual se extendió a cuatro derrotas consecutivas al término del partido que disputaron en Miami.

A pesar de hacer un buen torneo en líneas generales, en una ciudad en la que ha conseguido buenos resultados a lo largo de su carrera, Cerúndolo sufrió dos quiebres consecutivos en el primer set, ganando su único game en el sexto juego, mientras que otros dos breaks en el segundo parcial inclinaron la balanza en su contra.

image Alexander Zverev se verá las caras con Sinner por un lugar en la final del Miami Open. @ESPN Cerúndolo se fue con buenas sensaciones del Miami Open Con una mala performance en el partido de este jueves, sin ni siquiera tener puntos de quiebre contra el alemán, el argentino cerró de todas formas una buena presentación en el Miami Open, alcanzando los cuartos de final con triunfos ante su compatriota Thiago Tirante, el ruso Daniil Medvedev (10°), que llegó al primer escalón del ranking mundial algunos años atrás, y el francés Ugo Humbert, en un triunfo en el que pudo demostrar otra entereza mental que ilusiona al tenis argentino.