Francisco Cerúndolo dio el golpe, venció a Medvedev y pasó a octavos del Masters 1000 de Miami

Francisco Cerúndolo superó a Daniil Medvedev en tres sets (6-0, 4-6 y 7-5) y ahora deberá enfrentar en la próxima instancia al francés Ugo Humbert.

Francisco Cerúndolo (19°) le ganó en tres sets a Daniil Medvedev (10°) y se clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami. La raqueta argentina mejor posicionada en el Ranking ATP alcanzó esta instancia tras vencer a su compatriota Thiago Tirante, el pasado sábado, en dos sets por 6-4 y 6-2.

El tenista porteño, reciente campeón del Argentina Open, inició el partido de forma arrolladora, aprovechando al máximo las imprecisiones del ruso, que se mostró incómodo en este primer set que el argentino se lo llevó por 6-0, con un juego agresivo y efectivo, en tan solo 22 minutos.

El punto del triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Medvedev El punto del triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Medvedev En la segunda manga, Medvedev empezó en desventaja con el quiebre de Cerúndolo al inicio que lo adelantó 2-0 en el marcador. Sin embargo, el europeo se recuperó, emparejó el partido y se llevó el set por 6-4.

El tercer set fue marcado por la tensión y la paridad, con un dominio repartido entre ambos, y un parate para que los médicos revisen al argentino tras una caída. Ninguno pudo sacarse ventajas hasta el juego 12, en el que Cerúndolo levantó un 40-30 en contra, pasó al frente y selló el 7-5 en su primer match point, tras una doble falta de Medvedev.

Así, Cerúndolo dio el batacazo y avanzó a los octavos de final donde enfrentará al francés Ugo Humbert que venció al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6(2). El porteño se suma al platense Tomás Martín Etcheverry como los representantes argentinos que siguen de pie en este Masters 1000 de Miami.