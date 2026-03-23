Fuerte denuncia de un expiloto de F1 a los fanáticos de Colapinto tras el GP de China: "No tiene cabida en este deporte"

El expiloto alemán de Fórmula 1 criticó el comportamiento en redes de los fans de Colapinto tras el incidente con Esteban Ocon y pidió frenar los ataques.

Un expiloto de la Fórmula 1 fue duro con los fans de Fanco Colapinto tras el GP de China.

Franco Colapinto sumó su primer punto como piloto de Alpine en el Gran Premio de China, en una carrera que tuvo de todo y que quedó marcada por el toque con Esteban Ocon. Más allá del buen resultado deportivo, lo que generó mayor repercusión fue la reacción de sus fanáticos en redes sociales.

Tras el incidente, miles de usuarios apuntaron contra el piloto francés, pese a que asumió la responsabilidad y pidió disculpas. Este escenario despertó la crítica de Ralf Schumacher, quien esta vez no cuestionó al argentino, sino directamente a su entorno digital.

Ralf Schumacher cruzó a los fanáticos de Colapinto por las amenazas a Ocon en redes Ralf Schumacher dejó entrever que Colapinto podría debutar en la F1 antes de los esperado. Foto: PlanetF1 y @ColapintoFiles Ralf Schumacher fue muy crítico de la efervescencia de los fanáticos del piloto argentino de Alpine. Foto: PlanetF1 y @ColapintoFiles "Pero tengo que decir sinceramente que es una pena, y que además no tiene cabida en este deporte. Quizá también deberían plantearse emprender acciones legales contra gente así. Esto simplemente no se puede hacer”, expresó el ex piloto en el podcast Backstage Boxengasse, marcando su preocupación por el nivel de agresividad.

En esa misma línea, fue todavía más contundente al referirse al clima que se genera en redes: “No importa quién se interponga en su camino o le critique de alguna manera, porque se les insulta o se les amenaza de la forma más terrible”, lanzó, apuntando directamente al comportamiento de algunos seguidores del argentino.