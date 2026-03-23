Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

Era cuestión de tiempo y finalmente se confirmó. Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia tras un acuerdo con la dirigencia, en una decisión que pone punto final a un ciclo tan histórico como desgastado.

El anuncio fue comunicado de manera oficial y alcanza también a todo su cuerpo técnico: Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano, quienes dejarán sus funciones junto al DT.

Más allá del presente, desde el club hicieron especial hincapié en lo conseguido durante su gestión. Broggi quedará marcado como el entrenador que, después de 42 años, devolvió a Gimnasia a la Primera División del fútbol argentino.

Un logro enorme, que quedará grabado para siempre en la historia del club.

“Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y no hay palabras suficientes para agradecerles”, expresaron desde la institución.

broggi chau

Respeto y reconocimiento en la despedida

El comunicado también dejó en claro el vínculo que se construyó más allá de los resultados:

“Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club”.

Un mensaje institucional que busca cerrar la etapa sin conflictos públicos, reconociendo el peso de lo conseguido, aunque el presente haya marcado el final.

Lo que viene

Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja en la elección del nuevo cuerpo técnico, en un contexto donde el equipo necesita respuestas urgentes para salir de su mal momento.

“Estamos trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos”, adelantaron.

Gimnasia da vuelta la página.

Se va el técnico que lo llevó a lo más alto después de décadas.

Pero también se cierra un ciclo que ya no encontraba respuestas.