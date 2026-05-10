Godoy Cruz sufrió más de la cuenta, pero ganó 2-1 en el estreno de Pablo De Muner

Con un doblete de Martín Pino con pocos minutos de diferencia, el Tomba se impuso ante Racing de Córdoba en el Gambarte.

Godoy Cruz se impuso 2 a 1 ante Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte, en el estreno de Pablo De Muner como DT, y logró así volver al triunfo tras cuatro partidos sin poder sumar de a tres. Los tantos del Expreso los anotó Martín Pino, a los 21’ y los 25’ del primer tiempo; en tanto que gol del descuento lo marcó Chavarría a los 35’ del complemento.

Con esta victoria, el Tomba volvió a reacomodarse en la zona A de la Primera Nacional: suma 19 puntos, solo tres menos que los líderes del grupo (Morón y Colón).

El doblete de Martín Pino para el triunfo del Tomba El gol de Martín Pino para el 1-0 del Tomba El gol de Martín Pino para el 1-0 del Tomba Martín Pino anotó el 2-0 de Godoy Cruz ante Racing de Córdoba Martín Pino anotó el 2-0 de Godoy Cruz ante Racing de Córdoba El primer gol llegó gracias a un pase largo que encontró a Martín Pino dentro del área. A pesar de la presión de la defensa rival, el delantero definió con precisión y abrió el marcador para el Tomba. Minutos después, en una combinación por la derecha entre Arce y Poggi, Pino volvió a aparecer para marcar el segundo, dejando a Racing con una desventaja incómoda.

En la segunda mitad, Racing de Córdoba mostró más iniciativa y buscó acortar distancias, con algunos destellos de Ricardo Centurión. Sin embargo, careció de claridad en los últimos metros, mientras Godoy Cruz supo cuidar la ventaja y generó ocasiones de contraataque que pudieron ampliar el marcador. Poggi estuvo cerca de marcar nuevamente, pero Olivera respondió con seguridad.