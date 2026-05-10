Godoy Cruz sufrió más de la cuenta, pero ganó 2-1 en el estreno de Pablo De Muner
Con un doblete de Martín Pino con pocos minutos de diferencia, el Tomba se impuso ante Racing de Córdoba en el Gambarte.
Godoy Cruz se impuso 2 a 1 ante Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte, en el estreno de Pablo De Muner como DT, y logró así volver al triunfo tras cuatro partidos sin poder sumar de a tres. Los tantos del Expreso los anotó Martín Pino, a los 21’ y los 25’ del primer tiempo; en tanto que gol del descuento lo marcó Chavarría a los 35’ del complemento.
Con esta victoria, el Tomba volvió a reacomodarse en la zona A de la Primera Nacional: suma 19 puntos, solo tres menos que los líderes del grupo (Morón y Colón).
El doblete de Martín Pino para el triunfo del Tomba
El primer gol llegó gracias a un pase largo que encontró a Martín Pino dentro del área. A pesar de la presión de la defensa rival, el delantero definió con precisión y abrió el marcador para el Tomba. Minutos después, en una combinación por la derecha entre Arce y Poggi, Pino volvió a aparecer para marcar el segundo, dejando a Racing con una desventaja incómoda.
En la segunda mitad, Racing de Córdoba mostró más iniciativa y buscó acortar distancias, con algunos destellos de Ricardo Centurión. Sin embargo, careció de claridad en los últimos metros, mientras Godoy Cruz supo cuidar la ventaja y generó ocasiones de contraataque que pudieron ampliar el marcador. Poggi estuvo cerca de marcar nuevamente, pero Olivera respondió con seguridad.
El descuento de la visita llegó sobre los 35 minutos, cuando Chavarría aprovechó un córner y cabeceó para anotar tras un despeje inseguro de Ramírez. A pesar de las intenciones de Racing, el Tomba pudo cerrar un triunfo necesario que lo deja acomodado para lo que viene y le da un empujón anímico en el inicio de un nuevo ciclo.
Próxima parada para Godoy Cruz
El conjunto bodeguero visitará a Los Andes el sábado 16 de mayo, a las 15.30, por la fecha 14 de la Primera Nacional, buscando mantener la racha positiva y así consolidarse entre los equipos que lideran la zona.