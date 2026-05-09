Godoy Cruz perderá a una de sus apuestas para reforzar a otro equipo de la Primera Nacional

El Tomba perderá a un futbolista con contrato hasta 2027, que saldrá a préstamo para sumar minutos fuera del club.

Godoy Cruz Antonio Tomba sufrirá una baja inesperada en plena temporada. Luciano Pascual, uno de los futbolistas jóvenes del plantel dejará el club en las próximas horas para continuar su carrera a préstamo en un equipo de la Primera Nacional. La decisión está directamente vinculada a la falta de continuidad. Sin demasiados minutos en el primer equipo, el jugador aprovechará la posibilidad que abrió un cupo especial por lesión para salir en busca de rodaje y protagonismo.

Todo indica que su destino estaría en un club histórico de la categoría, que ya conoce y donde intentarán potenciarlo pensando en el futuro inmediato. En el Tomba consideran que la operación puede ser beneficiosa para todas las partes: el futbolista sumará experiencia y el club podrá seguir de cerca su evolución.

Pascual

Pascual se va a préstamo a otro club de la Primera Nacional El mediocampista, que llegó a despertar expectativa en sus primeras apariciones, tiene contrato con Godoy Cruz hasta el 31 de diciembre de 2027 y actualmente estaría valuado en alrededor de 75 mil dólares, una cifra que refleja la proyección que todavía le ven dentro de la institución.