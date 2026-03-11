Daniel Oldra fue claro sobre Godoy Cruz: "No es momento de volver como DT"

El presente de Godoy Cruz Antonio Tomba duele entre sus hinchas. Y uno de los que no pudo El El presente de Godoy Cruz Antonio Tomba duele entre sus hinchas. Y uno de los que no pudo ocultar ese sentimiento fue Danilo Oldrá , una de las figuras más identificadas con el club, que habló en Titulares y Suplentes de MDZ Radio y dejó varias definiciones fuertes sobre el momento que atraviesa el equipo.

Oldrá reconoció que vive con tristeza el presente del Tomba, pero pidió calma y respaldo para quienes hoy están al frente del plantel. “Hay un técnico trabajando que lleva tres fechas. El equipo está en formación y hay que apoyar al plantel y al cuerpo técnico”, señaló.

El histórico entrenador dejó en claro que no cree que sea el momento para su regreso al banco de suplentes , pese al cariño que lo une con el club. Para Oldrá, la prioridad hoy es acompañar el proceso actual.

“El puesto de entrenador es muy ingrato. En el fútbol argentino de hoy, tres malos resultados y te quedás sin trabajo”, reflexionó al hablar sobre la realidad de los técnicos en el país.

A sus 58 años, el “Gato” también reveló que recibió llamados para volver a dirigir tras su salida de Instituto de Córdoba , pero decidió no aceptar ninguna propuesta. Su idea, según explicó, pasa por otro lugar dentro del fútbol.

Daniel Gato Oldra Godoy Cruz Feliciano Gambarte 2 Claudio Gutiérrez / MDZ



“Me gustaría volver a Godoy Cruz en el rol que siempre tuve, como mánager o coordinador de inferiores. Creo que desde ahí puedo aportar más y ayudar al crecimiento del club”, afirmó.

Durante la charla también habló sobre cómo cambió el fútbol con el paso del tiempo. Oldrá sostuvo que el fútbol actual es muy distinto al que conoció durante gran parte de su carrera, tanto en la dinámica del juego como en el perfil de los futbolistas.

Antes de cerrar, dejó un mensaje directo para los hinchas del Tomba:

“Godoy Cruz va a volver al lugar que se merece, esté yo o no esté en el banco. El club es demasiado grande como para depender de una sola persona”.

Las palabras del “Gato” reflejaron el sentimiento de un hombre profundamente ligado al club, que hoy observa desde afuera, pero que sigue convencido de que el camino para volver a ser protagonista pasa por respaldar el proceso y fortalecer el trabajo desde adentro.