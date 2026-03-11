Sacude el equipo: Alexis Matteo prepara un volantazo en el Deportivo Maipú

En Deportivo Maipú se vienen horas de decisiones fuertes . De cara al duelo como visitante frente En Deportivo Maipú se vienen horas de decisiones fuertes . De cara al duelo como visitante frente a Atlanta , el entrenador Alexis Matteo analiza meter mano en el equipo con dos cambios que no pasarían desapercibidos.

El Botellero tiene un dato que explica muchas cosas: es el segundo equipo más goleador del campeonato, pero también uno de los que más goles recibió . Una combinación explosiva que entusiasma en ataque pero que al mismo tiempo preocupa al cuerpo técnico.

El equipo ha logrado mostrar un gran nivel futbolistico en 45 minutos, pero también ha logrado mostrar la contracara en los restantes 45 minutos del juego. Un mismo equipo con dos facciones totalmente diferentes.





Por eso, en las últimas prácticas empezó a tomar fuerza una decisión que sería el gran golpe de timón de Matteo : la posibilidad de cambiar al arquero titular para intentar ordenar la defensa y cortar la sangría de goles. Es dificil una desición asi en ese puesto, pero el entrenador estaría dispuesto a tomarla.

El once titular del Deportivo Maipú que debutó en la Primera Nacional 2026 ante Agropecuario

El movimiento sería fuerte, sobre todo porque tocar el arco siempre es una señal clara de que el entrenador busca un impacto inmediato en el funcionamiento del equipo.

Pero no sería la única modificación de Matteo

En el ataque también podría haber novedades. El paraguayo Felipe Rivarola, que viene siendo el nueve titular, no termina de convencer en los últimos partidos y el cuerpo técnico evalúa darle lugar a otra variante ofensiva para el choque frente al Bohemio.

De confirmarse, serían dos cambios de peso en la estructura del equipo: uno en el arco y otro en la referencia ofensiva.

Así, Matteo parece decidido a sacudir el tablero antes del viaje a Buenos Aires. Maipú tiene gol, pero también necesita cerrar el grifo atrás. Y el técnico sabe que, a esta altura del torneo, cada decisión puede marcar el rumbo del equipo.