El sorpresivo resultado en el Repechaje de la Libertadores que es bueno para Boca y puede ser malo para River

La Fase 3 de la Copa Libertadores dejó un inesperado batacazo que impacta de lleno en los equipos más grandes de la Argentina. Los detalles.

El Repechaje de la Copa Libertadores dejó un resultado inesperado en Brasil que terminó teniendo impacto directo para los equipos argentinos. En una noche heroica, Barcelona de Ecuador se impuso 1-0 como visitante ante Botafogo y, gracias al 2-1 en el global, se metió en la fase de grupos.

Tras el 1-1 en el partido de ida en Guayaquil, el equipo de Martín Anselmi no pudo aprovechar la localía y se terminó quedando con las manos vacías por el tanto de Milton Celiz, ex Deportivo Riestra, en el primer tiempo. A partir de ahí, la visita, que venía de eliminar por penales a Argentinos, defendió el resultado con uñas y dientes y terminó festejando en suelo carioca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarcelonaSC/status/2031574213820092777&partner=&hide_thread=false Do Brasil, com um sorriso. #BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/hpniarcIdX — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) March 11, 2026 Festeja Boca y reza River: Botafogo se quedó sin Libertadores e irá a la Sudamericana En sí, la eliminación del Fogao tiene un efecto positivo para Boca. Con el conjunto carioca afuera, y tras la caída previa de Bahía en la Fase 2, el Xeneize evita la posibilidad de compartir grupo con más de un rival de Brasil, algo que podía suceder si alguno de ellos avanzaba al cuadro principal.

Por el lado de River, en cambio, el panorama no es tan alentador. Es que, con esta derrota, Botafogo cae directamente a la Copa Sudamericana, donde el Millonario será uno de los protagonistas y también tendrá que convivir con varios pesos pesados del continente. ¿Entre ellos? Racing, San Lorenzo, Olimpia, Atlético Nacional, San Pablo, Santos, Gremio y Atlético Mineiro.