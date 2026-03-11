La tajante sentencia de Quinteros tras el 4-4 de Independiente con Unión: "Fue el peor primer tiempo desde que estoy acá"

Independiente protagonizó uno de los mejores y más espectaculares partidos del año. Este martes por la noche en el Libertadores de América empató 4-4 como local de manera agónica ante Unión de Santa Fe con un gol en el último minuto de adición, tras haber estado perdiendo 3-0 (¡en el primer tiempo!) y 4-2.

Una levantada de estas características es motivo de alegría, y así lo manifestó toda la hinchada del Rojo tras el tanto de Fedorco en el suspiro final. Pero Gustavo Quinteros, si bien se mostró feliz, no fue del todo positivo en la conferencia de prensa: "No recuerdo haber tenido una remontada así con mis equipos y creo, también, que jugamos el peor primer tiempo desde que estoy acá", reconoció.

El análisis de Quinteros sobre el espectacular empate de Independiente El análisis de Quinteros sobre el espectacular empate de Independiente "En el primer tiempo no hicimos nada de lo que podíamos hacer para contrarrestar al rival... Hablamos mucho en el entretiempo, vimos las imágenes de lo que no hicimos bien y el segundo tiempo fue totalmente diferente", se explayó el director técnico de 61 años en su análisis del encuentro.

"Me quedo con que revertimos un resultado adverso de tres goles, algo que es muy difícil en nuestro fútbol. Nos da la posibilidad de saber que podemos hacerlo en cualquier momento. Ninguno está conforme con el resultado, pero valoro mucho la reacción en el juego y la actitud de ir a buscar el partido", destacó finalmente.