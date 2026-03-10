Gonzalo Ríos habló del gran momento de la Lepra... y dejó una advertencia para Gimnasia

El gran presente de Independiente Rivadavia se siente dentro y fuera de la cancha. Uno de los que lo dejó claro fue Gonzalo Ríos, quien habló con MDZ Radio y destacó el momento que atraviesa el equipo, la confianza que transmite el entrenador y hasta se animó a ponerle algo de picante al clásico mendocino frente a Gimnasia, aunque todavía falte para ese partido.

El volante explicó que una de las claves del buen funcionamiento del equipo está en el respaldo que baja desde el banco de suplentes. Según contó, el entrenador Alfredo Berti logra algo que no es sencillo en el fútbol argentino: que todos se sientan parte del proyecto.

“Estamos pasando un buen momento. Berti le da mucha confianza al jugador y eso es muy importante. Yo la siento, incluso cuando no me tocó ser titular. Me sentí parte del equipo igual y eso es muy difícil de lograr en el fútbol argentino”, explicó.

alfredo berti lepra (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Ríos también habló de su vínculo con Mendoza y lo que significa volver a vestir la camiseta azul. El mediocampista recordó que cuando regresó se encontró con un club que venía de un momento histórico y que ahora el desafío es sostener ese crecimiento.

“Yo estuve, me fui y cuando volví este equipo consiguió la estrella con la Copa Argentina. Ahora el desafío es no conformarse con lo que se logró y seguir buscando mejorar. Eso tampoco es fácil”, aseguró.

En ese camino, el plantel no esconde sus ambiciones. El objetivo inmediato es meterse entre los ocho mejores del torneo, pero el sueño es mucho más grande: jugar la Copa Libertadores y medirse contra los mejores equipos del continente.





independiente rivadavia vs river (9) Alf Ponce Mercado / MDZ

“Todos soñamos con jugar la Libertadores contra los grandes. Pensás en equipos de Brasil, en jugar en el Maracaná… es uno de los sueños de cualquier futbolista. Yo prefiero que nos toque un grupo difícil, con equipos grandes”, confesó.

De todas maneras, el volante sabe que antes hay que hacer el trabajo en el torneo local. Por eso remarcó la importancia de clasificar a la próxima instancia y explicó que en el fútbol argentino la diferencia entre terminar primero u octavo es mínima.

“El objetivo es clasificar entre los ocho. Después, cuando llegue la Libertadores, capaz cedés algunos puntos. Igual hoy salir primero u octavo no cambia tanto porque el fútbol argentino es muy parejo. Mirá los últimos campeones: Atlético, Vélez y Estudiantes salieron octavos”, recordó.





Lepra Independiente Rivadavia Campeón Copa Argentina seis Los jugadores y la gente fueron uno solo durante todo el partido y eso no se modificó en los festejos. Plantel e hinchada fundidos en los festejos de un momento histórico.

Y sobre el final, Ríos dejó una frase que ya empieza a calentar el ambiente de cara a la fecha 16, cuando se juegue el clásico mendocino ante Gimnasia.

“Tengo muchos amigos del otro lado, como Ulises Sánchez o Riamonti. Seguro que para ese partido alguna apuesta vamos a hacer”, lanzó entre risas, dejando abierta la puerta a un clásico que promete tener mucho más que tres puntos en juego.