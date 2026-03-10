Atención, Scaloni: la importante decisión del DT de Austria a tres meses del Mundial 2026

A tres meses de la cita mundialista, el entrenador de Austria tomó una sorpresiva decisión con dos jugadores que juegan en el fútbol europeo.

La llamativa medida del DT de la Selección de Austria a tres meses del Mundial.

Faltan tres meses para el comienzo del Mundial 2026, y algunas selecciones comienzan a definir detalles clave antes de presentar sus listas de convocados para la cita que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, un movimiento reciente en la Selección de Austria encendió una señal de aviso en la Selección argentina, que compartirá el Grupo J con el conjunto europeo, Argelia y Jordania.

El motivo es la decisión del entrenador Ralf Rangnick de nacionalizar a dos jóvenes promesas del fútbol europeo para sumarlos al plantel. El técnico alemán impulsó la convocatoria de Carney Chukwuemeka, actualmente en el Borussia Dortmund, y de Paul Wanner, mediocampista del PSV. El volante ofensivo del conjunto alemán nació en Viena, aunque hasta el momento había representado a Selección de Inglaterra en categorías juveniles, mientras que el mediocampista que se destaca en el elenco neerlandés había defendido los colores de la Selección de Alemania en divisiones formativas.

image Paul Wanner se nacionalizó austríaco para jugar el Mundial 2026. @PSV_Eindhoven De esta manera, ambos podrían sumar sus primeros minutos con Austria en los amistosos frente a Ghana (27 de marzo) y Corea del Sur (31 de marzo). Esos encuentros servirán como evaluación para Rangnick, que definirá en los próximos meses si los incluye en la nómina final rumbo al Mundial 2026.

Austria nacionalizó a dos jugadores de cara al Mundial 2026 Chukwuemeka, de 22 años, inició su formación en Northampton Town antes de dar el salto al Aston Villa, donde debutó profesionalmente en 2021. Posteriormente fue transferido al Chelsea y más tarde recaló en Borussia Dortmund.

image Carney Chukwemeka jugará para la Selección de Austria. @BVB Por su parte, Wanner, de 20 años, surgió de las inferiores del Bayern Múnich, defendió a Alemania en juveniles y actualmente milita en PSV, con un registro de cuatro goles en 26 partidos oficiales.