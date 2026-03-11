Murió Ricardo Aimar, histórico futbolista cordobés y padre de Pablo Aimar

El fútbol argentino recibió este martes una noticia que generó conmoción, especialmente en Córdoba: falleció Ricardo Aimar , padre del exfutbolista y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, Pablo Aimar .

Conocido en el ambiente deportivo como “Payo”, Aimar se encontraba internado en el Instituto Médico de Río Cuarto . Desde hacía varios años atravesaba problemas de salud, aunque los detalles de su condición no fueron informados públicamente.

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de pesar dentro del mundo del fútbol, tanto por su trayectoria como por el vínculo con una familia muy identificada con el deporte.

Durante las décadas de 1960 y 1970, Ricardo Aimar se destacó como futbolista en distintos clubes de la ciudad de Río Cuarto . Su carrera lo llevó a vestir las camisetas de Belgrano de Río Cuarto, Centro Cultural Alberdi y Estudiantes de Río Cuarto.

No obstante, uno de los clubes donde dejó una huella más profunda fue el Club Atlético Banda Norte, institución en la que su nombre quedó asociado a una etapa recordada por los hinchas del fútbol local.

La Asociación del Fútbol Argentino también manifestó públicamente su pesar por la pérdida. “La AFA, en nombre del Presidente Claudi Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar”, publicó la entidad a través de su cuenta oficial en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2031521250296705476&partner=&hide_thread=false #ProfundoDolor La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar. pic.twitter.com/ASgi1q5485 — AFA (@afa) March 11, 2026

Para el "Payasito", la pérdida llega además en un contexto familiar sensible. En octubre de 2022 había fallecido su madre, Mary Giordano, a los 70 años.

De acuerdo con lo informado por el medio Puntal, los restos de Ricardo Aimar serán despedidos este miércoles en el cementerio Parque Perpetual de Río Cuarto, donde se realizará el velatorio y posterior sepelio entre las 8 y las 17.