Racing terminó con diez hombres y no pasó de un discreto 0-0 en su visita a Sarmiento de Junín

Por la fecha 10 del Torneo Apertura, Racing no se sacó diferencias con Sarmiento en Junín. Marco Di Cesare fue expulsado al minuto 63.

En un partido en el que no hubo muchas emociones y el equipo de Gustavo Costas no mostró su mejor versión, lo más interesante de la noche pasó por la expulsión de Marco Di Cesare a los 62 minutos por doble amonestación -la primera amarilla la había visto a los 30' del primer tiempo-.

La expulsión de Marco Di Cesare en Racing Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031557149793378313?s=20&partner=&hide_thread=false DOBLE AMARILLA Y ROJA: Di Cesare se fue expulsado en el empate parcial 0-0 entre Racing y Sarmiento en el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Ny6iJLU7lM — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026 El primer acercamiento fue de la Academia a los 36 minutos, con una volea del delantero Santiago Solari después de un centro desde la izquierda que fue bloqueada por el defensor Lucas Suárez con una mano casual. La llegada más clara se dio a los 41 minutos, con una subida del defensor Marco Di Cesare que remató desde afuera, con un tiro bajo y potente, aunque desviado por el palo derecho del arquero Javier Burrai.

La primera llegada del complemento fue de Racing, en el primer minuto, con una gambeta y remate lejano del delantero Duván Vergara, que salió débil y al primer palo de Burrai. El Verde juninense tuvo su primera llegada a los cuatro minutos del segundo tiempo, con un tiro libre al área chica que fue cabeceado por el delantero Junior Marabel, aunque su disparo salió centralizado y fácilmente contenido por el guardameta Facundo Cambeses.

Diez minutos después, el extremo Julián Contrera remató de primera desde el costado derecho del área grande, con un tiro sin dirección que Cambeses pudo detener. El equipo de Gustavo Costas se quedó con un jugador menos a los 17 minutos, luego de un forcejeo contra la banda izquierda de Di Cesare, que culminó con su segunda amonestación en la noche y consiguiente expulsión.