Racing pisó fuerte en su visita a Atlético Tucumán y se impuso con un contundente 3-0

En un duelo parejo desde el juego, el equipo de Gustavo Costas fue mucho más efectivo en ataque y logró quedarse con una valiosa goleada gracias a los dos tantos de Duván Vergara a los minutos 35 y 81 y el de Santiago Solari para sellar la victoria a los 95'.

La primera llegada del partido fue del local, a los 7 minutos, con un remate lejano y alto del defensor Leonel Di Placido, que hubiera entrado por el poste derecho del arquero Facundo Cambeses de no ser por su estirada para desviar al tiro de esquina.

La Academia abrió el partido a los 35', en su primera llegada del partido, con una subida del delantero Duván Vergara por izquierda, quien le ganó la posición al delantero Gianluca Ferrari, llegó hasta el fondo y definió alto al segundo palo, ante el achique del arquero Luis Ingolotti.

El Decano tuvo dos llegadas seguidas en tiempo cumplido, con un pase filtrado del delantero Carlos Abeldaño para el volante Renzo Tesuri, que no pudo aprovechar haberse ido mano a mano por el costado derecho e impactó su disparo en el poste izquierdo de Cambeses. Algunos segundos después, un centro atrás habilitó al propio Abeldaño sobre el borde del área grande, cuyo disparo bajo y centralizado fue detenido por el arquero rival.

La primera situación de peligro del segundo tiempo fue de Atlético Tucumán, a los 55 minutos, con una salida en falso de Cambeses luego de un centro que permitió el disparo de Tesuri desde el borde del área chica, aunque el mediocampista desvió increíblemente su remate.

El segundo gol de Vergara para para el 2-0 de Racing

Vergara selló su doblete a los 81', con una subida por derecha del mediocampista Bruno Zuculini, que puso un centra rasante para la llegada del delantero colombiano, que empujó la pelota sobre el segundo palo y marcó el sexto gol desde su llegada al elenco blanquiceleste.

A los 87', el delantero del Decano Manuel Brondo quedó mano a mano sobre el punto del penal, aunque Cambeses achicó los espacios a tiempo y se quedó con un disparo centralizado. El tercer gol de la visita llegó a los 95 minutos, con una pared entre los delanteros Santiago Solari y Tomás Conechny luego de un contraataque, que permitió el remate del primero ante el arco libre, para el 3-0 final.

El gol de Solari para el 3-0 de Racing

Con el triunfo, Racing alcanzó la sexta posición de la Zona B, volviendo a los puestos de clasificación con 11 puntos, mientras que el equipo que dirigió interinamente Ramiro González, y del cual se hará cargo a partir de la próxima fecha Julio César Falcioni, es decimotercero con apenas 5 unidades.

Luego del aplazo de la fecha 9 del Apertura, que se disputará en mayo, el equipo de Gustavo Costas visitará a Sarmiento el martes 10 de marzo, a las 22 horas, mientras que Atlético Tucumán será local de Aldosivi, el miércoles 11 al mismo horario.

El minuto a minuto de Atlético Tucumán - Racing