Gustavo Costas se despidió de Racing ovacionado por los hinchas, que entonaron un cantito contra Diego Milito

Los fanáticos de Racing se autoconvocaron en el club para dedicarle un último adiós a Gustavo Costas y expresar su repudio a la decisión de Diego Milito.

Tras dos exitosos años y medio en el cargo, en los que el equipo volvió a pisar fuerte a nivel internacional, ganó una Copa Sudamericana y volvió a soñar con la Libertadores, Gustavo Costas dejó de ser DT de Racing luego de un flojo y decepcionante primer semestre del 2026, pese a que tenía contrato hasta diciembre de 2028.

La decisión tomada el sábado por la dirigencia y oficializada este domingo por la mañana por Diego Milito en conferencia de prensa revolucionó al pueblo blanquiceleste. Los hinchas se autoconvocaron hoy al club para acompañar al DT en su última práctica al frente del plantel y manifestar su repudio para con el presidente.

Los hinchas de Racing despidieron a Gustavo Costas y cantaron contra Diego Milito Los hinchas de Racing despidieron a Gustavo Costas y cantaron contra Diego Milito TyC Sports Una vez concluido el entrenamiento matutino, el entrenador de 63 años se dirigió hacia donde estaban los fanáticos académicos para despedirse de ellos y fue ovacionado por la multitud, que comenzó a cantar "No se va, Gustavo no se va...", entre otras muestras de afecto para el ídolo.

Pero no solo esbozaron cánticos en honor a Costas, sino que también entonaron otro en contra del Príncipe: "Borombombón, borombombón, Gustavo es Racing, Milito no...", resonó en Avellaneda. Durante la jornada también apuntaron contra los futbolistas y hubo momentos de tensión con la seguridad del club, que por suerte no pasaron a mayores.

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