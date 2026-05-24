La frase bomba de Gustavo Costas tras su sorpresiva salida de Racing: "No creo que esto sea una despedida"

En el día de su despedida, Gustavo Costas rompió el silencio y lanzó una fuerte frase sobre su salida del cuadro de Avellaneda. ¿Qué dijo?

Todavía conmovido por todo lo vivido en las últimas horas, Gustavo Costas rompió el silencio tras su salida de Racing. Luego de que cientos de hinchas respondieran a una autoconvocatoria y se acercaran al Estadio Presidente Perón para despedirlo, el entrenador habló públicamente en una mañana muy especial, marcada por la emoción y el impacto de una despedida que hasta hace pocos días parecía impensada.

La salida del técnico fue anunciada oficialmente por Diego Milito, presidente del club, y generó una fuerte repercusión entre los fanáticos de la Academia, que le brindaron una emotiva muestra de apoyo a uno de los entrenadores más identificados con la institución: "Ayer (sábado) me comunicaron (Milito y Saja, director deportivo) que no iba a seguir. Me sorprendió. Ellos tomaron la decisión. Me dijeron que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio. Cosa de ellos", lanzó el DT.

Diego Milito y Gustavo Costas Racing @RacingClub

La frase bomba de Gustavo Costas tras su sorpresiva salida de Racing

De esta manera, sus declaraciones se contrapusieron con lo que había declarado el presidente de Racing: "En la reunión, que duró cerca de una hora. Se habló de que necesitábamos descomprimir, que los chicos necesitaban un cambio de aire en esta olla a presión. Él me dijo que estaba de acuerdo, que no dijéramos nada, que esta mañana (domingo) nos encontrábamos en el club y lo comunicaríamos en conjunto", mencionó.