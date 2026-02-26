Argentinos cayó en los penales con Barcelona de Ecuador y se quedó sin Libertadores ni Sudamericana

Luego de perder 1-0 en los 90', Argentinos Juniors no pudo en los penales con Barcelona de Ecuador en la ronda previa 2 de la Copa Libertadores.

Sufre Argentinos Juniors. Erik Godoy erró el penal decisivo de la extensa tanda de penales y todo Barcelona sale a festejar con el nutrido grupo de hinchas que llegó desde Ecuador.

Argentinos Juniors perdió por 5 a 4 con Barcelona de Ecuador en la definición por penales de la fase previa 2 de la Copa Libertadores, luego de caer por 1-0 en el partido de vuelta e igualar 1-1 en el resultado global, en el partido disputado esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona.

Para el equipo ecuatoriano convirtieron, desde los 12 pasos, el volante Johnny Quiñonez, el defensor Javier Báez, los delanteros Héctor Villalba y Miguel Parrales y el volante Milton Céliz, mientras que el volante Tomás Martínez y el defensor Alex Rangel no pudieron superar al arquero Brayan Cortés.

El arquero de Barcelona José Contreras se quedó con el tiro del delantero Iván Morales, mientras que los defensores Román Riquelme y Erik Godoy desviaron sus tiros. Para Argentinos Juniors convirtieron, únicamente, los volantes Alan Lescano y Hernán López Muñoz, el defensor Leandro Lozano y el extremo Lautaro Giaccone.

El único gol en tiempo regular fue convertido por Quiñonez, en 20 minutos del segundo tiempo, para un conjunto ecuatoriano que se medirá con el Botafogo brasileño en la fase previa 3 de la Libertadores.

Tras eliminar a Argentinos Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, Barcelona Sporting Club enfrentará a Botafogo de Brasil en la Fase 3 del torneo. La serie por un lugar en la fase de grupos se disputará entre el 3 y el 10 de marzo de 2026, asegurando al menos su participación en Copa Sudamericana.