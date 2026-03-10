"Esto no es una caza de brujas": Mansur se defendió del reclamo de los socios

El presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba , José Mansur , salió a responder las críticas y reclamos de socios e hinchas tras los incidentes ocurridos en el estadio Estadio Feliciano Gambarte.

En medio del malestar que se vive en el club, el dirigente buscó aclarar la postura de la institución y aseguró que las medidas que se están tomando no apuntan a perseguir hinchas.

“Esto no es una caza de brujas”, afirmó Mansur al referirse al proceso de identificación de las personas que participaron en los disturbios. El presidente explicó que el club cuenta con cámaras de seguridad en el estadio y que ese material se está utilizando para determinar responsabilidades.

Según señaló, la intención no es generar un enfrentamiento con los socios, sino actuar contra quienes provocaron hechos de violencia que perjudican a la institución. En ese sentido, remarcó que el club debe cumplir con los protocolos y colaborar con las autoridades para evitar sanciones mayores.

Las declaraciones llegan en un momento de fuerte tensión entre parte de la dirigencia y algunos sectores de la hinchada, que cuestionaron las medidas tomadas luego de los incidentes. Frente a eso, Mansur insistió en que el objetivo es cuidar al club y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

Jose Mansur candidato a pte de Unidad Tombina 13 José Mansur, candidato a presidente del Tomba. Milagros Lostes - MDZ

El dirigente también aprovechó para enviar un mensaje a los simpatizantes del Expreso, pidiendo acompañamiento en un contexto deportivo y social complejo. “La gente va a entender que si queremos ver un Godoy Cruz grande, tenemos que apoyar”, sostuvo.

Mientras tanto, desde la dirigencia aseguran que seguirán trabajando para normalizar la situación y que el foco debe volver a lo deportivo, con el plantel intentando recuperar terreno en el torneo.