La picante advertencia del DT de San Lorenzo a Boca a un día del clásico en la Bombonera: "Queremos golpear la mesa"

Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo, habló a horas del choque frente al equipo de Claudio Úbeda en la Bombonera. Mirá lo que dijo.

Este miércoles a las 19:45, Boca y San Lorenzo protagonizarán el partido de la fecha 10 del torneo Apertura. En la Bombonera, el equipo de Claudio Úbeda irá en busca de sumar su segunda victoria consecutiva y reafirmar lo hecho ante Lanús en la Fortaleza.

Por su parte, el equipo dirigido por Damián Ayude tiene la obligación de volver a sumar de a tres, ya que empató los últimos dos ante Instituto y Talleres. Pero sobre todo, buscará cortar con la pésima racha en los clásicos (ganó 1 de los últimos 20).

San Lorenzo remera apoyo AFA @LigaAFA La advertencia del DT de San Lorenzo a Boca a horas del clásico A un día del partido en Brandsen 805, el entrenador de San Lorenzo habló en diálogo con ESPN tras la inmensa presentación de la nueva camiseta del Ciclón y le dejó un picante mensaje al cuadro de la Ribera.

“Obviamente siempre queremos golpear la mesa. Sabemos la importancia de estos partidos para la gente, pero es importante ganar siempre. La exigencia de nuestro club es gigante y nadie más que los futbolistas y yo queremos ganar estos partidos”, lanzó.